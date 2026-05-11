Los 24 embarazos de María Luisa de Palma y la pérdida de su dentadura

María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, tuvo 14 hijos en 24 embarazos. El mito de que «cada embarazo cuesta un diente» se materializó en el envejecimiento prematuro de su rostro, al perder prácticamente toda su dentadura. Aunque parezca lejano, «hoy en día también puede pasar», según advierte la directora médica de las Clínicas Maex de Vigo y Pontevedra, Xiana Pousa, en la antesala del Día Mundial de la Periodoncia, o enfermedad de las encías.

Aprovechando la efeméride del 12 de mayo, quiere concienciar sobre «el impacto directo de las enfermedades periodontales» en la salud en general —el aumento del riesgo de enfermedades sistémicas graves como el ictus o enfermedades cardiovasculares— y, en concreto, en el envejecimiento del rostro y el desarrollo de los embarazos.

La pérdida dental de la reina consorte de España entre 1788 y 1808 «no solo afectó a su salud, sino también a su imagen, aparentando más edad que la que tenía, tal y como se aprecia en sus retratos, a pesar de que se hizo fabricar una dentadura postiza», expone la odontóloga.

La doctora Xiana Pousa. / Clínica MAEX

«El problema es que cuando se pierden los dientes de la arcada superior (el maxilar) hay una reabsorción del hueso (que se va para adentro, como si se hundiese) porque falta la prominencia de los dientes, pero también de las raíces», detalla y subraya que se produce «un cambio muy brusco: se marcan los surcos nasogenianos —las arrugas de las aletas de la nariz a las comisuras de los labios— y se genera una hipoplasia maxilar que da apariencia de mandíbula prominente.

Cuando se pierden los dientes de abajo, la mandíbula parece que sale hacia fuera, porque deja de tener el tope de los dientes de arriba. «Se produce una especie de disminución de la altura del tercio facial inferior yéndose el maxilar hacia atrás y la mandíbula hacia adelante, creándose ese aspecto de cara de viejo que todos tenemos en mente, como el perfil de la famosa ilusión óptica del dibujante británico William Ely Hill conocida popularmente como 'la joven y la anciana'», expone.

Además, la enfermedad del hueso no solo puede causar la pérdida de dientes, sino también la destrucción del hueso.

¿Por qué afecta el embarazo a la boca?

«Cada embarazo implica una alteración de los niveles hormonales y esos cambios afectan negativamente a las bacterias orales favoreciendo que determinados perfiles crezcan más de lo que es compatible con estados de salud», explica la doctora Pousa. Añade que también hay un ajuste en el sistema inmunológico para permitir que el bebé pueda crecer bien en el vientre materno —teniendo en cuenta que la mitad de los genes no son de la madre—. Eso también facilita que determinados perfiles bacterianos puedan colonizar la boca en ese momento».

«Hoy en día se da de la misma manera, pero sus consecuencias van a estar muy relacionadas con el estado de salud que tenga la mujer que se queda embarazada en ese momento», sostiene. Cuenta que en una embarazada con un un nivel bajo de «bacterias malas», estos cambios apenas van a tener un impacto negativo, Por ella, defiende que la clave cuando te vas a quedar embarazada es «minimizar el riesgo intentando partir de un estado de salud oral perfecto».

«El embarazo no provoca por sí mismo caries o pérdida dental, pero sí puede acelerar problemas previos si la salud bucodental no es adecuada», indica y comenta el caso de una clienta llegada de Inglaterra que tenía muchísimas caries por toda la boca que atribuía a los embarazos. «Se puede llegar a esa situación porque de entrada su estado de salud oral en el momento en que se quedó embarazada no era el adecuado y el embarazo acelera ese proceso de caries exageradas, pérdida de hueso y tejido, inflamación de las encías y crecimiento de bacterias».

¿Qué aconseja?

Recomienda evitar los problemas con prevención, «incrementando durante el periodo de gestación la frecuencia de las limpiezas orales a manos de un profesional para intentar mantener un nivel muy bajo de perfiles bacterianos». De hecho, el sistema público de salud las incluye.

«Tener la boca sana implica que no haya ningún indicio de caries incipiente ni bacterias anaerobias periodontales debajo de tus encías», destaca. ¿Y cómo se puede saber eso? «Una persona en su casa mirándose en el espejo no tiene la capacidad de saberlo. Ni siquiera algún dentista a simple vista sino realiza pruebas enfocadas a diagnosticar la presencia de los perfiles bacterianos de esa boca. Podría ser necesario realizar cultivos microbiológicos, análisis de conebean o CBCT para ver cómo está el nivel de hueso y constatar de esta manera que antes del embarazo hay un porcentaje muy bajo de bacterias en la boca y de factores que puedan empeorar si éste se produce", informa.