Vigo invirtió 60.000 euros en proyectos de cooperación internacional en 2025

El Concello de Vigo destinó en 2025 un total de 60.000 euros a seis proyectos de cooperación internacional impulsados por ONGDs que trabajan en África y América Latina. El dinero fue empleado en ámbitos como la alimentación infantil, la educación, la salud o el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Una de las iniciativas más destacadas es la desarrollada por la Asociación Aulas Abiertas Comedores Escolares en Cajamarca (Perú), que recibió 9.944,75 euros para construir una cocina-comedor en la escuela de Tres Zanjas, en la provincia andina de Celendín. La organización mantiene una red de comedores escolares en zonas rurales de gran pobreza, además de una residencia para estudiantes y talleres de formación para mujeres.

La memoria del proyecto refleja la complicada situación social de Cajamarca, donde el 40,5% de la población vive con ínfimos recursos y la anemia afecta al 53% de losniños de la zona. La ONG trabaja especialmente con menores, para evitar que abandonen la escuela. Además, se les facilita el acceso a estudios secundarios y universitarios.

También en el ámbito alimentario destaca el proyecto de la Fundación Taller de Solidaridad en Bolivia, financiado con 10.000 euros. La iniciativa permitió crear huertos orgánicos familiares gestionados por mujeres migrantes en situación vulnerable y apoyar la cría de gallinas ponedoras para mejorar la alimentación y generar ingresos.

En la República Democrática del Congo, la asociación Harambee recibió 9.944,75 euros para mejorar la atención sanitaria de niños y mujeres con anemia falciforme en Lubumbashi. El proyecto permitió instalar un sistema solar de 5.000 vatios y perforar un pozo de 50 metros de profundidad en el centro sanitario C-FARE, garantizando suministro estable de agua y electricidad. Entre julio y noviembre de 2025 el centro atendió a 218 pacientes.

Las ayudas municipales también llegaron a Madagascar, donde la Fundación Agua de Coco recibió 10.220,99 euros para apoyar un centro de acogida destinado a niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social.

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Además, la ONG Colaboración y Esfuerzo obtuvo financiación para un programa de apoyo escolar y atención psicopedagógica en barrios vulnerables de Tegucigalpa (Honduras), mientras que Solidaridad Educación y Desarrollo impulsó un centro de formación profesional juvenil en Zambia.