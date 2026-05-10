Veterianos detectan un aumento de casos de babesiosis en perros por mordeduras de garrapata en Vigo

El mes de abril fue caluroso, las máximas estuvieron un grado por encima de la media. Mayo también está siendo cálido, aunque en la última semana se manifestó la inestabilidad atmosférica típica de la primavera. Las temperaturas más altas y la humedad favorecen que insectos o ácaros proliferen, sobre todo en las zonas verdes.

Desde la clínica Grovalent explican que este año se está haciendo mucho más patente la presencia de garrapatas en la ciudad, superando con creces otras plagas como las pulgas o la procesionaria: «Llevan tres meses ya apareciendo, pero ahora estamos en el momento culmen», dice uno de sus veterinarios.

«Por el centro no se están viendo muchos casos, pero sí entre la gente que sale a la montaña o al campo», indica el profesional. «Lo malo es que no hay nada que evite que se suban», añade. Las zonas de hierbas altas, el monte o hacer un sendero son los escenarios más propensos para que uno de estos ácaros se enganche.

El problema, además de la mordedura, es que en varias clínicas de la ciudad detectaron casos de positivo en Babesia, una bacteria que puede llegar a ser mortal para los perros. «Es un parásito que transmite la garrapata y que infecta los glóbulos rojos, los destruye y provoca una anemia muy grave», indica el veterinario Carlos Martínez. Hay signos visibles que pueden dar pistas de que un perro está mal: la orina es muy oscura, da fiebre o se ven encías pálidas, entre otros.

El experto advierte que también puede provocar enfermedad renal y que si no se trata el animal se muere. «Si se coge a tiempo el porcentaje de recuperación es alto, aunque sigue habiendo casos en los que no se puede hacer nada», añade.

Qué hacer si se detecta una

Desde el centro Cuatro Patas indican que la mejor forma de evitarlo es «mantener la desparasitación en regla, cada tres meses». Pero, en caso de que se les enganche una, habría que llevarlo al veterinario si los dueños no saben cómo quitarla correctamente. Para hacerlo de forma segura hay que usar pinzas o un quitagarrapatas, agarrarla lo más cerca posible de la piel y tirar lentamente de forma recta.

Noticias relacionadas

Con todo, apunta que en caso de hacerlo en casa, habría que desparasitarlo igualmente después.