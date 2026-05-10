Setúbal se propone arrebatar al puerto de Vigo (y a Leixões) la exportación de furgonetas de Stellantis Mangualde

La factoría de Stellantis Mangualde cerró el año pasado con récord de producción, como Balaídos. Las cifras, eso sí, son muy diferentes: mientras la planta de Vigo llegó a los 559.427 vehículos (un 8% más), la lusa se quedó en 91.662 (un avance del 6,6%). Por eso, y por compartir la producción de las furgonetas K9, la portuguesa es considerada una socia y la hermana pequeña de la instalación olívica, pero una más en la familia que dirige Antonio Filosa y que quiere crecer. Mangualde busca fórmulas de ser lo más competitiva posible y uno de los ejes en el que trabaja la dirección es el de la expedición y exportación de las unidades producidas: para el primer caso, el año pasado estrenó un área de casi 8.000 metros cuadrados más; para el segundo, analiza el envío de las furgonetas por puertos distintos al de Vigo. Ante su crecimiento imparable, Leixões ya es uno de los puntos elegidos, pero también existe la opción de Aveiro (adelantada por este medio) y, ahora, la de Setúbal.

La factoría dirigida desde el año pasado por Múcio Brasileiro busca dar pasos para apuntalar sus capacidades, principalmente en eficiencia, un apartado en el que siempre despuntó en los indicadores internos de la compañía, como acostumbraba a recordar el anterior CEO, el portugués Carlos Tavares. Y la logística es todo un talón de Aquiles para la planta de esta localidad de la Região do Centro lusa, ya que el puerto de referencia, el de Vigo, se encuentra a 300 kilómetros de la factoría. Al menos a mediados del pasado año, aproximadamente el 70% de su producción salía por la terminal de Bouzas.

Movimientos

Por este motivo, el grupo se está moviendo. En 2024 Stellantis pidió mejorar las conexiones ferroviarias con Leixões y con Vigo para llevar las furgonetas de Mangualde; más tarde el outbound manager de la planta lusa, Amândio Marinho, abrió la puerta a utilizar la terminal de Aveiro, mucho más cercana (a unos 100 kilómetros). Fue en una mesa organizada por el medio luso Transportes & Negócios, donde el directivo destacó la necesidad de una conexión por ferrocarril a través de la Línea de Beira Alta. Entonces citaba unos problemas en la vía ferrea que persisten todavía hoy, según criticaron operadores en el mismo foro celebrado este año: el director comercial de la lusa Medway, Paulo Niza, habló de dificultades para operar trenes de 750 metros y aludió a limitaciones en estaciones (entre ellas la de Mangualde) o en la conexión con España a través de la Línea Miño.

Vista aérea de la terminal del puerto de Setúbal / Porto de Setúbal

Ahora un nuevo actor irrumpe con fuerza: el Porto de Setúbal. En declaraciones en el mismo foro recogidas por el medio ECO, el director de negocio portuario y logística, Tiago Fernandes, indicó que su objetivo es que la terminal «tenga la capacidad de recibir lo que se hace en Autoeuropa, los 300 coches [diarios] de Stellantis, lo que se hace en Mitsubishi Fuso, [ganar] cuota de mercado en España y [crecer en] transbordos».

Setúbal ya lidera las exportaciones de automóviles en Portugal y en los próximos meses licitará una nueva concesión para la terminal ro-ro que doblará la superficie de la actual, llegando a las 16 hectáreas. Para Fernandes esto debería suponer un aumento de capacidad en un plazo de tres años con el que quieren atraer esos tráficos en detrimento de otros puertos. «El mercado de importación en Portugal está prácticamente estancado, por lo que la clave será atraer fábricas al país. Quiero instalar parte de esta producción en Setúbal», indicó, recordando que Setúbal gestionó el año pasado 330.000 coches (la mitad que el puerto de Vigo, que lleva exportados más de 15 millones en su historia).

De lograr sus planes, el puerto situado al sur de Lisboa arrebatería parte del movimiento a Bouzas, pero también a Leixões en el norte de Portugal. Stellantis anunció en noviembre la elección del puerto del norte para parte de sus exportaciones (1.600 unidades al mes). En el mismo debate en el que habló Tiago Fernandes intervino el director del operador CLdN, Sérgio Costa, que reconoció la idea de Mangualde de aumentar producción y envíos al extranjero. «Pero el puerto de Leixões no tiene la capacidad para hacerlo en este momento», apuntó.