Los mejores skaters del mundo ruedan por Vigo (y no, no es por el Marisquiño)

El equipo Adidas de Skateboarding (Adidas Skate-Team) ha escogido Vigo para como uno de los escenarios para su próximo proyecto. En concreto, cinco de los 75 skaters que conforman el grupo patrocinado por la marca han patinado y grabado junto a otros skaters este domingo en la Praza da Estrela.

El proyecto en el que se ha embarcado el grupo sigue la estela de sus otros trabajos como el documental Away Days, rodado en más de 100 ciudades alrededor de todo el mundo durante tres años. Sobre este trabajo sabemos que los preparativos para la producción empezaron en 2025 y su grabación oficial arrancó este mismo año; así como que se espera que finalice en 2027.

Al igual que en Away Days, el equipo deportivo rodará en distintas ubicaciones del planeta durante estos dos años. En nuestro país ya han grabado en Bilbao, Gijón, A Coruña y, ahora como última parada, en Vigo. Los integrantes del grupo que ha visitado España regresan a Estados Unidos este lunes.

Los mejores skaters eligen Vigo

El Adidas Skate-Team que ha recorrido nuestro país ha estado formado por nombres como Miles Silvas (Skater Of The Year —SOTY— en el año 2023), Dennis Busenitz (leyenda del deporte e icono de la marca Adidas), Gui Silva o Joey O'Brien entre otros patinadores y cámaras como Chris Mulhern.

Este grupo de skaters recorre el mundo en busca de los mejores lugares para rodar sus videoparts, piezas audiovisuales cortas a medio camino entre el documental y la performance artística en el que un skater recopila sus mejores trucos en el que el escenario elegido refuerza la estética y la personalidad de la pieza. Hace tres años Miles Silvas y sus compañeros ya estuvieron por Vigo, donde grabaron el video 'City to City' para Adidas, que actualmente cuenta con más de medio millón de reproducciones.

Como bien sabemos por el Marisquiño, la ciudad cuenta con espacios atractivos para quienes practican este deporte y el regreso de Silvas y sus compañeros es buena prueba de ello. No solo éste destaca como uno de los mejores skaters del mundo, la presencia de Busenitz no es menor. A sus 44 años, el estadounidense sigue sin bajarse del patín, demostrando por qué en 2011 consiguió ganar la Annual Tampa Pro, una de las competiciones más exigentes de este deporte.

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Para entender la relevancia de escoger Vigo para este vídeo, primero debemos entender cómo funciona el grupo. El equipo está subvencionado por Adidas, que les paga los viajes y la producción, pero estos están lejos de ser piezas amateur. Este tipo de vídeos requieren tiempo y paciencia, alargándose varios años en algunas ocasiones. Que dos de las figuras más relevantes del deporte hayan venido hasta la ciudad, colocan a Vigo y a Galicia a la altura de otros lugares históricos del skate en este país como País Vasco —donde se vio por primera vez esta práctica en la península—, Barcelona o Valencia.