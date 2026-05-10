Los mejores MIR que llegan a Vigo: un optometrista que quiere ser oftalmólogo, el que estrena Dermatología y una historia de amor

Los futuros especialistas médicos escogen estos días en el Ministerio de Sanidad donde formarse. En la primera semana de este proceso de elección, son 38 los que han apostado por el Área Sanitaria de Vigo: 35 han seleccionado distintos servicios del Complejo Hospitalario de Vigo (Chuvi); uno ha escogido Atención Primaria —el MIR 1058, el duodécimo en elegir la ciudad—; y otros dos optaron por Ribera Povisa —ambos, por su servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología—. Aún quedan 78 plazas vacantes en el área, 18 de ellas correspondientes al hospital privado y sus centros adscritos. La nueva remesa de médicos internos residentes (MIR) que el próximo mes de junio inicia su formación en el Área Sanitaria de Vigo trae varios estrenos y, al menos, una historia de renovación profesional y otra de amor.

El que estrenó el marcador del Chuvi fue el vigués Ramón Llano Atanes, que obtuvo el puesto 114 en el examen MIR, y escogió Oftalmología. Fue el séptimo a nivel nacional que apostó por esta especialidad, que se agotó sus 229 plazas segundo día. «Iba tranquilo, porque tenía un buen número, pero al mismo tiempo, un poco nervioso porque solo son dos plazas —en el servicio vigués—», recuerda. La segunda la escogieron solo hora y media después, la MIR 314.

El doctor Llano tiene 35 años. «Soy un caso un poco raro», comienza. Cursó Óptica y Optometría y, cuando acabó la que por aquel entonces era una diplomatura y empezó a trabajar, acabó en «una clínica pequeñita, familiar», en los que eran el oftalmólogo, una enfermera y él. «Ahí a mí me empezó a gustar más la parte de la medicina, más clínica», recuerda. Así que ingresó en Medicina con la idea de especializarse luego en Oftalmología. Aunque luego le tentaron otras especialidades como Anestesia o Cardiología, tiene claro lo que le «apasiona».

«La tendencia en los últimos años es que sea de las más escogidas», señala y opina que puede ser por «una mezcla» entre lo «bonita» que es, con parte médica y quirúrgica, y «una mejor calidad de vida» por unas guardias más suaves que en otras, además de las posibilidades que también abre en el ámbito privado.

No quería salir de Galicia y el Chuvi es «un hospital terciario» con «un área sanitaria muy buena» en la que puedes ver «muchos casos diferentes». Contactó con el servicio y comprobó que «es de los que tienen más demanda asistencial ahora mismo». «Y poder hacerlo en casa, cerca de toda mi gente, pues es un gusto», resalta.

Los enamorados

Y aunque el doctor Llano fue el primero en escoger el Chuvi, no será el MIR con la mejor nota que llegue esta primavera. Ese mérito le corresponde a la pamplonesa Maider Manterola, que obtuvo el número 18 de los 15.082 aspirantes que aprobaron y que optan ahora a las 9.276 plazas ofertadas.

Sin embargo, no escogió hasta la media mañana del tercer día, justo antes del MIR 1576. «Huele a historia de amor», aventuraban los que observaban esta anomalía en las cifras. Ella lo confirma: «Es una historia de amor». «Esperé a elegir junto a mi pareja para asegurar que íbamos juntos a la misma ciudad», explica por teléfono la doctora Manterola. Escogió la primera de las dos plazas de Ginecología y Obstetricia del Álvaro Cunqueiro. La segunda se cubrió 41 minutos después, con el MIR 1668. Fueron la quinta y sexta adjudicadas en Galicia de las 8 existentes. Aún hoy quedan 10 a nivel nacional —ninguna en la comunidad—.

Ella no ve su gesto como un sacrificio. «El número que tú sacas en el MIR es un instrumento para conseguir la plaza que tú quieres. Tenía claro que quería hacer Ginecología y con el número de mi pareja tenía muy pocas posibilidades de quedarme sin esa especialidad. Y lo segundo que sabía es que quería irme con él», expone y concluye que, entonces, esa era «la estrategia que más sentido tenía». «Fue una decisión muy práctica», subraya.

Ginecología le llamaba «la atención desde el principio de la carrera». «Cuando estudié la asignatura me gustó mucho y cuando hice prácticas me enamoré definitivamente y me vi totalmente desempeñando ese trabajo», explica. El servicio del Álvaro Cunqueiro estaba «entre las primeras opciones». Lo ve «muy completo, con un alto volumen de pacientes».

Visitaron muchos buscando calidad de formación y cercanía a sus familias. Él, el MIR 1576, es Joaquín Marqués, nacido en Ponferrada y con la familia en Santiago. Escogió la única plaza de formación en Otorrinolaringología del Chuvi. Fue la cuarta de las 8 de Galicia en cubrirse. La especialidad agotó las 121 plazas a nivel estatal en el cuarto día.

Alba Villar

El debut del Dermatología del Meixoeiro

La formación MIR del Chuvi se estrena en esta convocatoria en dos especialidades. Uno de los debutantes es el Servicio de Dermatología del Hospital Meixoeiro. Ha apostado por él Francisco Neira López, de Sarria, con el MIR 200. Ser el primero, para él es algo «positivo». «Me van a dejar hacer muchas cosas y se van a empeñar en que aprenda mucho», está convencido y añade: «Llevan años pidiendo la plaza y tienen ganas de tener residentes». Lo sabe porque lo visitó, habló con su jefe, el doctor Ignacio García Doval —destaca que es editor de sección de la British Journal of Dermatology— y contactó también con otros adjuntos.

Dermatología es la más deseada. Agotó sus 137 plazas a primera hora de la tarde el primer día, con el MIR 486. La escogieron tres de los cinco primeros. Tras la que cubrieron en Ferrol en la primera media hora de elección (el MIR 72), la del Meixoeiro fue la segunda de Galicia escogida. El doctor Neira se la adjudicó a las 10.58 horas. Él ve «un gran equilibrio» en esta especialidad, con su parte médica y quirúrgica, que permite «un diagnóstico visual y actuar ya». «Muy agradecida».

«El buen ambiente, una plantilla joven, que hace mucha investigación y que, al ser el primer residente, me van a dejar hacer muchas cosas en quirófano, además del gran volumen de pacientes para ver casos clínicos poco frecuentes», cuenta que fue lo que más pesó para escoger Vigo, donde ahora busca alquiler. «Voy a aprender mucho», concluye el doctor Neira.

Urgencias

La Medicina de Urgencias y Emergencias se incorpora este año a la formación MIR. Hasta ahora no había una especialidad propia para cubrir estos servicios, que suelen nutrirse con Medicina Interna y Medicina Familiar. El Chuvi oferta una de las 82 que han salido a nivel nacional. Sin embargo, por el momento, solo se han cubierto diez.