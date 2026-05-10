«L'Austral» inaugura la presencia de cruceros de turismo de aventura que recalarán en Vigo
El puerto recibe esta semana cuatro embarcaciones de este segmento, que ofrecen rutas exclusivas a parajes naturales inaccesibles para grandes barcos
El turismo de expedición o aventura intensifica su presencia en el puerto de Vigo que desde este domingo y a lo largo de la nueva semana recibirá cuatro cruceros pertenecientes a este segmento.
El primero de ellos, el L’Australatracó este domingo con más de 100 elitistas pasajeros que disfrutan de un recorrido de once noches entre Lisboa y Honfleur por el que han pagado precios a partir de 6.200 euros y en el que visitan Leixoes, Vigo, Bilbao, Burdeos y los pequeños puertos franceses de Talmont sur Gironde, Belle Île, Saint Malo y la isla británica de Herm, auténticos paraísos para los amantes de la naturaleza e inaccesibles para los grandes cruceros.
El L’Austral llegó a Vigo en pleno viaje de transición entre los hielos de la Antártida y su próximo destino, Islandia, donde desarrollará durante el verano un circuito de cruceros con extensiones a Groenlandia. En 2027 regresará a Vigo por estas mismas fechas. El miércoles se espera otro crucero similar, el Scenic Eclipse.
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