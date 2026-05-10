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«L'Austral» inaugura la presencia de cruceros de turismo de aventura que recalarán en Vigo

El puerto recibe esta semana cuatro embarcaciones de este segmento, que ofrecen rutas exclusivas a parajes naturales inaccesibles para grandes barcos

«L'Austral» inaugura la presencia de cruceros de turismo de aventura que recalarán en Vigo

«L'Austral» inaugura la presencia de cruceros de turismo de aventura que recalarán en Vigo / Jose Lores

Francisco Díaz Guerrero

El turismo de expedición o aventura intensifica su presencia en el puerto de Vigo que desde este domingo y a lo largo de la nueva semana recibirá cuatro cruceros pertenecientes a este segmento.

El primero de ellos, el L’Australatracó este domingo con más de 100 elitistas pasajeros que disfrutan de un recorrido de once noches entre Lisboa y Honfleur por el que han pagado precios a partir de 6.200 euros y en el que visitan Leixoes, Vigo, Bilbao, Burdeos y los pequeños puertos franceses de Talmont sur Gironde, Belle Île, Saint Malo y la isla británica de Herm, auténticos paraísos para los amantes de la naturaleza e inaccesibles para los grandes cruceros.

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El L’Austral llegó a Vigo en pleno viaje de transición entre los hielos de la Antártida y su próximo destino, Islandia, donde desarrollará durante el verano un circuito de cruceros con extensiones a Groenlandia. En 2027 regresará a Vigo por estas mismas fechas. El miércoles se espera otro crucero similar, el Scenic Eclipse.

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