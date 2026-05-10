La escena teatral de Vigo: prolífica y con muchas historias que contar

Vigo es ciudad de cientos de artistas, unos pocos conocidos y mu chos anónimos que trabajan en un tejido cultural excelso. Hay material de sobra, solo hace falta que el público se atreva a recorrer con ellos las historias que proponen sobre el escenario. No todos los espectáculos son caros e innacesibles, sino que también se encuentra calidad entre aquellos que tra bajan alejados del mainstream.

Prueba del pulso interpretativo de la ciudad es la II Mostra de Tea tro Amador que arrancó este mayo en el Auditorio Municipal y que se extenderá hasta septiembre, los sábados y domingos. Es una ini ciativa pensada por la Agrupación de Teatro Amador de Vigo (ATAVI) y está previsto que actúen hasta 19 grupos diferentes, la práctica to talidad de los que funcionan en Vi go. Zazu Fernández es la presi denta de la asociación y también de su propia compañía, Bule Bule. Fueron los encargados de abrir el festival con Eloísa está debajo de un Almendro y tuvieron lleno total.

Cuenta que la iniciativa de agrupar a todas las compañías para hacer una demostración de talento nació hace dos años. «El año pasado se presentó la primera muestra. Para llevarla a cabo negociamos con el Concello y nos ofrecieron el Auditorio gratis, como una subvención en sí misma. Aceptamos la propuesta e hicimos una taquilla a la inversa (se paga después de ver la obra al gusto)». Fue un éxito. Con lo que ganaron sufragaron algunos gastos, aunque son muchos participantes, casi 200 personas. Una característica innata al teatro amateur es la autogestión de los atrezos y vestuarios: además de adaptar y escribir los textos, también deben invertir dinero en su desarrollo.

Este año la cosa cambió para los aficionados. Retomaron las conversaciones con el Concello y les comunicaron su intención de volver a hacer una muestra: «No sabíamos nada y, de repente, en una rueda de prensa, anuncian que nos daban una dotación de 50.000 euros», indica la presidenta de Atavi. Con el dinero ya están llevando a cabo las obras, pero también podrán organizar ciclos el resto del año.

Su grupo teatral es uno de los más recientes. Entrenaron su primera obra en 2025 y están trabajando en la segunda, más larga. Zazu Fernández cree que es necesario poner el foco en el teatro amateur. «Que se sepa que hay 19 grupos que quieren salir a la calle, representar sus obras y hacerlo con la mejor calidad posible. No somos una función de fin de curso», dice. Con todo, cree que también sería bueno que el público pusiese de su parte: «Parece que no hay esa cultura de ir a ver una obra de vez en cuando. Luego van y se sorprenden. Es una mezcla entre falta de oferta y de ganas de ir», advierte.

En este sentido, desde Noitebras Teatro, una de las más valoradas del panorama amateur, señalan que es un arte al que se le dedica «unha cantidade de tempo inimaxinable». Ayer presentaron en una fusión de dos piezas de Valle Inclán, «Ligazón» y «La Rosa de Papel», incluidas originalmente en el «Retablo de la Luxuria, la Avaricia y la Muerte».

Desfeita es otro de los grupos que conforman el teatro aficionado de Vigo. El año que viene cumplirán una década de vida y desde que arrancaron lograron montar una obra al año. Hoy es su turno en la mostra. Van a presentar su pieza Ai avoa!!, una comedia crítica en la que relatarán la decadencia de una familia obrera devorada por la avaricia de su abuela. El elenco está formado por ocho alumnos de la escuela de Sala Ártika y se unieron tras montar el espectáculo «Drácula, el musical». A lo largo de este año también van a presentar una adaptación de Hamlet, ambientada en los años 20.

El más antiguo

Escoitade Teatro es la asociación más antigua de Vigo. Se creó en 1969, cuando aún no había muerto Franco y había que andarse con ojo. Los textos que creaban o que tenían pensado interpretar, debían pasar primero por manos de la censura. Con todo, nunca tuvieron problemas: «Existían fórmulas teatrais para facelo», dice Teodoro Piñeiro, presidente de la entidad desde el año 70. El primero que hubo se casó al poco tiempo de fundar el colectivo y se mudó a Tui. Él es creador e intéprete.

La pieza más reciente que tiene entre manos, como director, es A cova das mil mulleres, un recopilatorio que tiene como punto de partida el desorden mundial.

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Cuenta como, desde los 80, colaboraron con grupos de toda España y del extranjero. Se hacían intercambios culturales: «Foi ata o ano 89, ahí xa se romperon todas as actividades teatrales de Vigo»