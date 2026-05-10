Se empotra contra un poste en Vigo y obliga a cortar la calle un par de horas

Una conductora empotró su coche en la mañana de este domingo contra un poste de Telefónica situado en Navia. La mujer, que no resultó herida, dio positivo en alcohol y el accidente obligó a cortar la calle.

El suceso ocurrió sobre las 7.30 horas, cuando una ciudadana impactó contra una estructura vertical de Telefónica emplazada en el número 5 de la Rúa San Paio, una carretera estrecha de doble sentido perpendicular a la avenida de Europa que quedó restringida al tráfico durante un par de horas.

Fue un vecino de la zona quien llamó a la Policía Local para alertar del percance, según han informado a FARO fuentes oficiales.

El choque dejó el poste tumbado 45 grados y sin la posibilidad de mover el turismo por riesgo de caída total. Los Bomberos de Vigo se encargaron de enderezarlo y asegurarlo, tras lo cual sí pudo ser retirado el vehículo. La estructura quedó comprometida al punto de que deberá ser sustituida.

La conductora dio positivo -administrativo- en la prueba de alcohol y no requirió asistencia médica, a pesar de que el impacto hizo saltar los airbags de su coche.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar, además de los agentes de la Policía Local y los Bomberos, acudieron electromecánicos y personal de Fenosa, pues el incidente afectó igualmente a una parte correspondiente al servicio de distribución de electricidad.