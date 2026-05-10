ACCIDENTE DE TRÁFICO
Se empotra contra un poste en Vigo y obliga a cortar la calle un par de horas
El suceso ocurrió en la mañana de este domingo en Navia y la conductora dio positivo en alcohol
Fue un vecino quien alertó a la Policía Local tras el impacto
Una conductora empotró su coche en la mañana de este domingo contra un poste de Telefónica situado en Navia. La mujer, que no resultó herida, dio positivo en alcohol y el accidente obligó a cortar la calle.
El suceso ocurrió sobre las 7.30 horas, cuando una ciudadana impactó contra una estructura vertical de Telefónica emplazada en el número 5 de la Rúa San Paio, una carretera estrecha de doble sentido perpendicular a la avenida de Europa que quedó restringida al tráfico durante un par de horas.
Fue un vecino de la zona quien llamó a la Policía Local para alertar del percance, según han informado a FARO fuentes oficiales.
El choque dejó el poste tumbado 45 grados y sin la posibilidad de mover el turismo por riesgo de caída total. Los Bomberos de Vigo se encargaron de enderezarlo y asegurarlo, tras lo cual sí pudo ser retirado el vehículo. La estructura quedó comprometida al punto de que deberá ser sustituida.
La conductora dio positivo -administrativo- en la prueba de alcohol y no requirió asistencia médica, a pesar de que el impacto hizo saltar los airbags de su coche.
Hasta el lugar, además de los agentes de la Policía Local y los Bomberos, acudieron electromecánicos y personal de Fenosa, pues el incidente afectó igualmente a una parte correspondiente al servicio de distribución de electricidad.
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- La primera jornada de huelga en el metal de Pontevedra paraliza la actividad en astilleros y auxiliares: «Fábrica parada»
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- El Celta, un paso más cerca de Europa