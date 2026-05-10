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VIOLENCIA DE GÉNERO

Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba

El suceso ocurrió este fin de semana en la céntrica Rúa Pontevedra

Rúa Pontevedra, lugar en el que ocurrieron los hechos.

Rúa Pontevedra, lugar en el que ocurrieron los hechos. / Google Maps

Edgar Melchor

Un hombre en estado ebrio acabó detenido en Vigo tras propinarle varios puñetazos a su pareja y simular que la penetraba en una céntrica calle de la ciudad y a plena luz del día.

El suceso ocurrió concretamente sobre las 12.00 horas de este sábado en la confluencia entre Rúa Pontevedra con Inés Pérez de Ceta y Areal, cuando un varón y una mujer, ambos en avanzado estado de embriaguez, comenzaron a romper botellas de vidrio en la acera.

A continuación, el individuo agredió a su pareja con varios puñetezos y le realizó gestos obscenos simulando que la penetraba. La escena provocó que varios transeúntes creyesen que se estaba produciendo realmente un acto sexual, aunque fuentes oficiales han informado a FARO, a raíz de testigos, que no fue así.

Finalmente, el hombre fue arrestado tras ser reducido en el suelo al presentar una actitud agitada y al intentar la mujer evitar la detención. La coyuntura hizo necesario desplazar a varios agentes municipales. También acudió al lugar de los hechos una ambulancia.

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El varón es investigado ahora por un delito de violencia de género.

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