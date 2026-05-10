VIOLENCIA DE GÉNERO
Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
El suceso ocurrió este fin de semana en la céntrica Rúa Pontevedra
Un hombre en estado ebrio acabó detenido en Vigo tras propinarle varios puñetazos a su pareja y simular que la penetraba en una céntrica calle de la ciudad y a plena luz del día.
El suceso ocurrió concretamente sobre las 12.00 horas de este sábado en la confluencia entre Rúa Pontevedra con Inés Pérez de Ceta y Areal, cuando un varón y una mujer, ambos en avanzado estado de embriaguez, comenzaron a romper botellas de vidrio en la acera.
A continuación, el individuo agredió a su pareja con varios puñetezos y le realizó gestos obscenos simulando que la penetraba. La escena provocó que varios transeúntes creyesen que se estaba produciendo realmente un acto sexual, aunque fuentes oficiales han informado a FARO, a raíz de testigos, que no fue así.
Finalmente, el hombre fue arrestado tras ser reducido en el suelo al presentar una actitud agitada y al intentar la mujer evitar la detención. La coyuntura hizo necesario desplazar a varios agentes municipales. También acudió al lugar de los hechos una ambulancia.
El varón es investigado ahora por un delito de violencia de género.
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