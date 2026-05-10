El Colegio de Abogados contará con un turno de oficio para casos de violencia contra menores

Al igual que se hizo en su momento con otro tipo de problemáticas, como la de los desahucios o los concursos de personas físicas en la materia mercantil, el Colegio de la Abogacía de Vigo pondrá en marcha un servicio de atención jurídica dirigido a menores víctimas de situaciones de violencia, tal y como se contempla en la reforma de la Ley de Infancia. Su aprobación este pasado martes por el Consejo de Ministros obliga no solo a la creación de este nuevo turno, sino también la obligación de que los menores sean escuchados, independientemente de su edad en un proceso judicial, invalida el síndrome de alineación parental (sap) y limita la concesión de las cuestodias compartidas, hasta el momento modelo recomendado en divorcios y separaciones en aras del binestar del menor.

El ICA de Vigo ya impulsó en 2024 un servicio específico para menores que sufren acoso escolar o ciberacoso, a convertirse internet en el escenario donde más han crecido los delitos hacia ellos.«Hay que empezar con él, sí o sí, pero todavía hemos recibido información. No sabemos si adaptaremos este servicio al nuevo turno o no, estamos a la espera de información», explica José Vila, Portavoz del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Vigo.

Entre los diferentes turnos de los que dispone el ICA vigués está el de asistencia al detenido, el de violencia de género, el de extranjería y para las jurisdicciones social, civil y de familia y administrativo. Según su memoria relativa al 2025, se atendieron por este servicio aproximadamente, a 22.100 personas en las dependencias del Colegio en la Ciudad de la Justicia, designándose 4.574 asuntos, la mitad de ellos para civil y matrimonial.

El coste total del turno letrado de oficio fue de 2,3 millones de euros.

Como ha ocurrido con la puesta en marcha de otros turnos especializados, se formará a los letrados en la materia de menores. Con todo, habrá que esperar a que esta reforma legal entre en vigor.

La letrada no será la única profesión que se verá afectada por esta ampliación de la ley. Por ejemplo, según la norma actual, para acceder a profesiones y oficios que impliquen un contacto habitual con menores, se exige no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual o trata de seres humanos. Los aspirantes a ser docentes o monitores deben acreditarlo mediante una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos. La reforma endurecerá esos requisitos para acceder y mantenerse en estas profesiones y ampliará el veto a los condenados por cualquier tipo de delitos hacia la infancia o la adolescencia.