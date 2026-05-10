Bouzas se despide de la Brincadeira con un ambiente más festivo

La XVIII edición de la Brincadeira, en Bouzas llegó a su fin. Fue un fin de semana agridulce por la amarga lluvia que se sucedió durante toda la jornada de sábado que fue compensada por el buen tiempo, a pesar del viento, que se registró ayer. Los puestos gastronómicos volvieron a mostrar su mejor imagen con colas de gente para hacerse con sus empanadas, churrascos. postres y como no, los ansiados choripanes tan obligados en las fiestas populares del municipio.

Todo esto acompañado por las distintas agrupaciones musicales que se sucedieron por todo el recinto, ampliado este año tanto al paseo como la Alameda y sus calles aledañas.La parte negativa llegó por la suspensión de la exhibición de trajes de época, que por precaución y temor de lluvias, se tuvo que suspender al año que viene.