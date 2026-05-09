La Xunta recibe 12 ofertas para construir 172 nuevas viviendas públicas en Vigo

La Xunta ha recibido un total de 12 ofertas para la construcción de 172 nuevas viviendas de promoción pública en San Paio de Navia, en Vigo, dentro de una actuación licitada por 37,2 millones de euros que refuerza el peso del mayor desarrollo residencial protegido actualmente en marcha en la ciudad.

Los futuros pisos se distribuirán en dos bloques situados en el polígono 2 de Navia y contarán con plazas de garaje, trasteros y varias viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Según detalla la Xunta, la fachada de los edificios se ejecutará además con técnicas industrializadas, en línea con la apuesta por sistemas constructivos más eficientes y rápidos.

Con esta promoción, el Gobierno gallego sigue ampliando el volumen de vivienda pública ya activada en los polígonos 1 y 2 de Navia, donde la cifra total asciende ya a 924 hogares en marcha. De ellos, 309 se encuentran actualmente en obras, dentro de la estrategia autonómica para incrementar el parque residencial público y avanzar hacia el objetivo de duplicarlo en Galicia.

La operación se suma a otras actuaciones ya iniciadas o en proceso de licitación dentro del mismo ámbito. En estos momentos, además de estas 172 viviendas, la Xunta mantiene abiertos otros dos concursos para construir 123 pisos públicos más en Navia. Uno de ellos corresponde a una promoción de 50 viviendas, licitada por 10,7 millones de euros, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el 11 de mayo. El segundo afecta a 73 viviendas, con un presupuesto de 15,7 millones, y mantiene abierto el plazo hasta el próximo 25 de mayo.

La gran reserva de vivienda protegida

El desarrollo de Navia sigue así consolidándose como la gran reserva de vivienda protegida de Vigo, en un momento en el que la presión sobre el mercado residencial y el acceso a la vivienda se han convertido en uno de los principales focos de debate político y social en la ciudad.

Pero la planificación autonómica no se limita al actual crecimiento de San Paio. La Xunta recuerda que también está tramitando nuevo suelo residencial en otros puntos de Vigo. En ese capítulo figura el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) aprobado inicialmente para promover la construcción de 2.000 viviendas protegidas en Lavadores, así como otro PIA en tramitación para levantar cerca de 1.400 viviendas en Ramón Nieto, la mayoría también protegidas.