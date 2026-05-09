Últimos coletazos para que la Plisan se suba al tren y refuerce la operatividad del Puerto de Vigo: llega la energía a la catenaria

Últimos coletazos de las obras del apartadero ferroviario de la Plisan, promovidas por la Autoridad Portuaria de Vigo de la mano del Consorcio de la Zona Franca y la Xunta. El estratégico proyecto para conectar de por vida el puerto seco vigués al tren afrontará el próximo viernes uno de sus últimos hitos con la energización de la catenaria en las vías, «un avance decisivo» tal y como traslada el Puerto, puesto que la Plisan quedará como una terminal más dentro del eje ferroviaria Vigo-Ourense-Monforte.

Será, por tanto, a partir del próximo viernes cuando las catenarias cuenten con la energía necesaria para permitir la entrada de trenes de tracción eléctrica tanto a las vías de recepción y expedición como a las de carga instaladas en las explanadas de mercancías.

Tras este hito que se logrará el viernes, apenas quedará rematar la faena en las dos semanas siguientes, puesto que la UTE que está al frente de la obra tiene prevista su finalización a finales de mayo. Desde el inicio, se han construido dos vías electrificadas de acceso a la Plisan para trenes de hasta 750 metros de longitud, una playa de vías de 45.000 metros cuadrados, dos vías dedicadas a carga y descarga y otras dos para maniobras, reparaciones y la conexión con la red ferroviaria general. La inversión total roza los 40 millones de euros, una actuación que ha contado con fondos europeos.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, el apartadero ferroviario de la Plisan no supone solo dar un paso en la ampliación de la superficie operativa del Puerto, sino abrir una vía directa de alta capacidad hacia el resto de la Península y Europa. «No estamos hablando de una obra de ingeniería, sino de una herramienta que nos permitirá captar nuevos flujos comerciales, ofreciendo a importadores y exportadores una salida al mar más rápida, sostenible y competitiva. La Plisan dejará de ser solo suelo industrial para convertirse en una gran terminal intermodal del Puerto de Vigo en el interior», destaca Botana.