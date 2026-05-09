Así se transformará el histórico edificio Torre de Cristal en pleno centro de Vigo: pisos de lujo y la obligación de conservar su «pintoresca» fachada

Marqués de Valladares, una de las calles más céntricas de Vigo, se ha convertido en un punto de atracción para el sector del ladrillo, que ve en históricos edificios de la calle la oportunidad de rehabilitarlos para poner en el mercado pisos de alta gama. Si en plena pospandemia se lanzaba la comercialización y construcción del edificio Ribas en la confluencia con Colón con 39 viviendas, ahora le toca el turno a un inmueble situado en el número 23 que data de mediados del siglo pasado y al que se le conoce como «Torre de Cristal», propiedad del fondo de inversión norteamericano Blackstone que, a través de una de su filial Inversiones Inmobiliarias Canvives, recibirá el próximo martes la autorización para llevar a cabo una ambiciosa rehabilitación del inmueble para dotarlo de 38 pisos de lujo de entre 1 y 4 dormitorios, 42 plazas de garaje y 15 trasteros, propiedades que ya se están comercializando y que tienen un precio de salida de entre 310.000 y 670.000 euros.

Este asunto está incluido en la relación de licencias de la que se dará cuenta la semana que viene en el Consello de la Gerencia de Urbanismo. En el expediente tramitado por el Concello, se refleja que el proyecto redactado por el arquitecto Javier Reboreda Fernández cuenta con un elevado presupuesto de ejecución material de más de 3,9 millones de euros, con el objetivo de intervenir radicalmente en el edificio, que tal y como se recoge en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) cuenta con el grado de protección ambiental, por lo que los promotores de la reforma deberán seguir pormenorizadamente los condicionantes del planeamiento. En él se deja clara la necesidad de que la obra respete el aspecto exterior acristalado «polo seu valor arquitectónico, decorativo, popular, pintoresco e típico e a súa configuración da escena urbana, admitindo importantes intervencións naqueles aspectos susceptibles de mellora que non contradigan o espírito da catalogación».

Recreación de la fachada del edificio tras la reforma. / Excent

Con ese objetivo, el nombre de la promoción escogida por los impulsores del proyecto, «IQONIQ Torre de Cristal», deja clara su apuesta por preservar ese legado arquitectónico, aunque dándole un uso diferente al que tuvo anteriormente, cuando fue sede de oficinas o incluso el consulado de Portugal. «Es una promoción única de 38 viviendas de lujo situada en la calle Marqués de Valladares, una de las zonas más emblemáticas y céntricas de Vigo», recoge el anuncio de comercialización de las viviendas que se gestionan a través de las inmobiliarias Excent y Aliseda, también dependientes de Blackstone. En la memoria de calidades del proyecto, se recoge que las zonas comunes contarán con cámaras de seguridad, iluminación led decorativa, garajes con punto de recarga para vehículos eléctricos, mientras que las viviendas se dotarán con domótica, materiales premium o sistema de climatización.

La superficie total edificada en la que se actuará asciende a más de 5.890 metros cuadrados y la rehabilitación no modificará las ocho alturas que tiene el inmueble, mayor que lo permitido en esa manzana, pero que debe respetarse al contar con un grado de protección y no considerarse fuera de ordenación, según recoge literalmente el expediente de la licencia. El proyecto entró inicialmente en la Gerencia de Urbanismo en diciembre de 2022, siguiendo un largo periplo administrativo hasta recibir el visto bueno de la comisión de seguimiento del Plan del Ensanche y Patrimonio, mientras que en paralelo tuvo que solicitar una excepcionalidad en el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad que marca la normativa de Galicia para algunas viviendas en lo que se refiere a la iluminación y ventilación natural, dimensiones de patios o ancho de la puerta principal, dando el visto bueno los técnicos municipales. El martes, culminará el proceso con la autorización de la licencia.