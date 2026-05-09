Sá Carneiro crece un 8,3% hasta marzo y apunta al lleno

El aeropuerto de Oporto sigue creciendo rumbo a su techo. El Francisco Sá Carneiro cerró el primer trimestre de este año con 3,48 millones de pasajeros, lo que supone un 8,3% más que en el mismo periodo del año anterior. La terminal lusa encadena así doce meses con crecimientos superiores al 5%, lo que le valió para rozar los 17 millones de usuarios en todo 2025. La última cifra llegó en marzo, con un alza del 9,33% en marzo, logrando 1,367 millones. Más que los aeropuertos de A Coruña y Vigo en todo un año, pero en un mes de transición a temporada alta.

La cifra y los incrementos anunciados para verano hace que la actividad en Sá Carneiro se aproxime a los 20 millones de viajeros marcados como umbral de confort. De hecho, en varias franjas horarias se registran aglomeraciones y colas en el interior de la terminal. Es por ello que Vinci anunció un plan de expansión con 14 nuevas puertas de embarque para añadir un 50% de capacidad.

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La cifra aumenta la distancia con la suma de los tres aeródromos gallegos (987.812) a los que ya triplica. En el arranque de año Alvedro creció un 3,4% (313.632 viajeros) pero Peinador (-3,4% y 238.501) y especialmente Lavacolla (435-679 y -29%) han sufrido los recortes de Ryanair en España.