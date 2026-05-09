El PP activa un pleno extraordinario para exigir a Abel Caballero el cese de Patricia Rodríguez

El PP de Vigo ha activado la convocatoria de un pleno municipal extraordinario para exigir a Abel Caballero la destitución de la concejala Patricia Rodríguez Calviño, después de que, según los populares, haya expirado el plazo dado al alcalde para apartarla del gobierno local.

La iniciativa fue anunciada este sábado por la presidenta del PP de Vigo y portavoz municipal, Luisa Sánchez, que ha trasladado al BNG, tercera fuerza de la corporación, una propuesta de moción con el objetivo de sumar las siete firmas necesarias para forzar la celebración de esa sesión plenaria. «Una propuesta que esperamos que apoyen», señaló.

Los populares sitúan en el centro de su ofensiva política la continuidad de la edil de Seguridad, Fiestas, Contratación y Gestión Pública, a la que consideran en una posición políticamente inviable tras su imputación —en términos de la nota del PP— por homicidio imprudente, en concurso con un delito de lesiones, a raíz del accidente mortal ocurrido en las fiestas de Matamá en agosto de 2024.

Para Luisa Sánchez, la gravedad del caso hace incompatible la permanencia de Patricia Rodríguez en el gobierno municipal. «Mantener a Patricia Rodríguez Calviño en el cargo no hace más que agravar el deterioro de la imagen del Concello», afirmó la líder de la oposición, que califica la situación de la concejala como «insostenible».

El PP trata así de trasladar el asunto del plano judicial al estrictamente político, planteándolo como una cuestión de ejemplaridad institucional y de responsabilidad pública. En esa línea, Sánchez reprocha además a Caballero que continúe sin dar explicaciones sobre el accidente del «Saltamontes», una atracción que, según recuerda el PP, debería haber sido precintada por el gobierno local al carecer de licencia.

«Tener a un alcalde que no da explicaciones solo aumenta la sensación de impunidad política que perciben muchos vigueses», advirtió la portavoz popular, que sitúa también al regidor en el foco de las críticas por su silencio desde que se conocieron las consecuencias judiciales del caso.

La maniobra del PP obliga ahora a mirar al BNG, cuyos votos resultarían decisivos para completar el requisito formal que permita convocar el pleno extraordinario. La formación nacionalista no se ha pronunciado todavía sobre la propuesta trasladada por los populares, pero su posición marcará el recorrido político inmediato de una iniciativa con la que el PP busca elevar al máximo la presión sobre el gobierno local.

La ofensiva de los populares se cierra con una apelación directa al terreno ético e institucional. «Vigo merece un gobierno que dé la cara, que actúe con ejemplaridad y que no normalice situaciones incompatibles con la ética pública y la transparencia institucional», concluyó Luisa Sánchez.