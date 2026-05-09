Nueva confirmación internacional para los conciertos de Castrelos: Molotov actuará este verano en el auditorio vigués
El alcalde Abel Caballero anuncia la participación de Molotov, que ofrecerá una mezcla de rap, punk y crítica social el 16 de julio en Vigo
Vigo confirma un nuevo nombre para el cartel de Castrelos de este verano: Molotov. La banda mexicana actuará en el auditorio vigués el jueves 16 de julio, según acaba de anunciar el alcalde, Abel Caballero, en sus redes sociales. Se trata del undécimo concierto confirmado para el ciclo de grandes actuaciones en el auditorio vigués.
La incorporación de Molotov amplía el perfil internacional de la programación de este año y suma al cartel una de las propuestas más contundentes del rock latino. El grupo, formado en Ciudad de México en 1995, es una de las bandas más reconocibles del rock en español por su mezcla de rap, punk, funk metal y crítica social, con letras cargadas de sátira, provocación y humor negro. Caballero ha destacado de la banda su carácter revolucionario a la hora de «interpretar, entender y sentir el rock».
El anuncio llega después de la confirmación de Abraham Mateo como décimo concierto del verano en Castrelos, previsto para el viernes 7 de agosto, y se suma a una programación que ya reúne nombres como Deep Purple, Chayanne, The Corrs, Viva Suecia, Iván Ferreiro y las citas líricas de Nabucco y Carmen.
Cartel completo y entradas
El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.
- Deep Purple: jueves 2 de julio.
- Molotov: jueves 16 de julio
- Coral Casablanca: sábado 18 de julio.
- Ópera Carmen: viernes 24 de julio.
- Chayanne: jueves 30 de julio.
- Noche de Zarzuela: sábado 1 de agosto.
- Abraham Mateo: viernes 7 de agosto.
- Ópera Nabucco: domingo 9 de agosto.
- The Corrs: martes 11 de agosto.
- Viva Suecia: viernes 14 de agosto.
- Iván Ferreiro: sábado 15 de agosto.
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