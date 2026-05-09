El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama

De Johan Cruyff a Julio Iglesias, pasando por Álvaro Cunqueiro, Lina Morgan, Aitana Bonmatí, Luis Figo y hasta Ricky Martin. Hay un lugar en Vigo en el que estos famosos, y muchos más, se han sentado. Se trata de la marisquería casi centenaria El Mosquito, emplazada en el número 4 de la Praza da Pedra. Fundada por Carmen Roel Rilo en 1930 como una taberna marinera, fue ‘iluminada’ en 1980 con la primera estrella Michelin de Galicia y perdura desde hace 12 años con una nueva familia al frente: el matrimonio formado por Santi Bello y Sonia Iglesias. «Producto, producto y más producto de la lonja de aquí» es la clave, según sus propietarios, para mantener en boga al restaurante más antiguo de la ciudad.

Doña Carmen se armó de coraje en una España que vivía el fin de la dictadura de Primo de Rivera y el preludio de la Segunda República. Abrió ella sola El Mosquito «sin el consentimiento de su marido», el patrón de pesca Ernesto Valverde, para «darle de comer raya frita, caldo, callos y una tacita de vino a los marineros», pues «antes la playa llegaba justo hasta aquí (en el entorno de la Praza da Pedra)», relata Santi Bello a FARO en pleno comedor de un local que aguarda los primeros comensales del turno de la cena. Al mismo tiempo, el actual dueño se enorgullece: «Era muy raro que en los años 30 una mujer inaugurase un lugar así».

En el centro, Carmen Roel. / Cedida

«Había mucho vino y estaba lleno de mosquitos»

El nombre del establecimiento es peculiar a la par que simple: «Nos contaron que le llamaron de ese modo porque había mucho vino y estaba lleno de mosquitos por todos los lados». El vino continúa siendo capital en El Mosquito, que alberga actualmente botellas incluso más antiguas que sus paredes. «Tenemos un Castillo Ygay del año 1925, eso es una reliquia», abunda Bello, técnico especialista superior en enología que trabajó durante 20 años como ‘maître’ en el Hotel Balneario de Mondariz Balneario. Junto a su mujer, Sonia Iglesias, tomaron en 2014 el relevo de Carmiña Valverde —la hija de Doña Carmen—, que traspasó el negocio tras 63 años al frente al no contar con un reemplazo familiar.

Carmiña se encargó de impulsar la marisquería y en una de sus mesas conoció a su marido, el futbolista jienense del Celta Pedro Cantero. Bajo su gestión, la cocinera María Rodríguez se convirtió en la primera gallega en recibir una estrella Michelin, en 1980. Tres años antes, Carmen Roel recogió el merecido Premio Nacional de Gastronomía.

Carmiña Valverde, abrazada a Ricky Martin tras el paso del cantante por el restaurante vigués en los años 90. / Cedida

Tras varias reformas, el ‘pilar’ fundamental que soporta los casi 100 años de historia de El Mosquito continúa firme: «El producto local, que es lo que ellos hacían antiguamente». «Aquí trabajamos pescado y marisco de la lonja de Vigo, es el único ingrediente que hay que tener», confiesa Santi. En especial, destaca los alimentos «de temporada» y, amén «del bogavante y de la centolla», aporta el ejemplo de la «zamburiña negra, la autóctona, que se encuentra en muy poquitos sitios».

«Aquí trabajamos pescado y marisco de la lonja de Vigo, es el único ingrediente que hay que tener»

Una pared con dibujos y firmas

Al restaurante entran personas de todas las partes del mundo. En el día a día, suele albergar «muchas comidas de empresa» y recibe igualmente a «muchísima gente del Camino de Santiago» así como de Madrid y, curiosamente, de Canarias.

Con todo, El Mosquito es conocido en la ciudad por ser parada por excelencia de infinidad de personalidades. Su fachada lo evidencia con una serie de nombres plasmados en una cristalera, y numerosos cuadros colgados en el pasillo de la entrada no dejan lugar a dudas. Ya en el comedor, una de sus paredes presenta un vinilo lleno de dedicatorias y dibujos sacados del libro de firmas, rubricados, verbigracia, por Antonio Mingote, Les Luthiers, Moncho Borrajo y Juan Tamariz.

La entrada de la marisquería El Mosquito en una imagen de antaño. / Cedida

«Estuvieron hace muy poco Bertín Osborne; la selección española femenina de fútbol; también Eden Hazard, que ha repetido varias veces; Andreu Buenafuente; José Mota; y políticos, pero prefiero no decir ningún nombre (risas)», recuerda Bello. El propietario muestra asimismo una de las fotografías que corona el restaurante, de 1972: una instantánea en blanco y negro que reúne a Carmen y Carmiña con tres grandes escritores de la época como Torrente Ballester, Josep Pla y el también exdirector de FARO Álvaro Cunqueiro.

Un chófer, Carmiña, Álvaro Cunqueiro, Doña Carmen, Josep Pla y Torrente Ballester. / Cedido

Iggy Pop, Anatoli Karpov, C. Tangana, Jason Derulo, Concha Velasco, Juan de Borbón, Juanito Valderrama, Antonio Gala, Antonio Machín y Vicente Fox son otros de los famosos que degustaron el reconocido marisco del local del Casco Vello.

Cumplida ya más de una década al mando de El Mosquito, Santi y Sonia planean celebrar su cercano centenario y continuar abriéndoles las puertas tanto a los vecinos de Vigo como a nuevas celebridades. Sus dos hijos, de 14 y 17 años, todavía no tienen claro su futuro, aunque por el momento ayudan a sus padres en verano «porque tienen que trabajar», finaliza Santi entre risas.