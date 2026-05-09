Lluvia de proyectos para cuidar y preservar el «tesoro» que tiene Vigo en las Islas Cíes

Vigo tiene en las Islas Cíes un auténtico «tesoro» que merece la pena seguir cuidando, algo no siempre sencillo por su ubicación y la delicadeza que exige cualquier actuación que se lleve a cabo. En los últimos meses, sin embargo, están lloviendo sobre el archipiélago diferentes proyectos que buscan preservar los elementos que componen las Cíes y que ponen a trabajar sobre un nexo común a diferentes administraciones como el Gobierno central, Autoridad Portuaria de Vigo y Xunta.

Es el Ministerio de Transición Ecológica el último en sumarse a las iniciativas con la licitación de un contrato que permita redactar los proyectos para la rehabilitación del dique de cierre del conocido como «Lago dos nenos», justo en la unión entre las islas Faro y Monteagudo, destinando solo para elaborar los proyectos 128.539 euros, cantidad a la que habrá que sumar en el futuro la correspondiente a las obras que se determinen.

«Estamos ante un sistema geomorfológico de gran belleza y fragilidad, formado por una barrera arenosa (playa y duna de Rodas) que actúa de puente entre las islas y tras él una laguna de agua salada», recoge la memoria incluida en los pliegos, destacando también la elevada biodiversidad que se puede encontrar en el «Lago dos nenos», perimetrado hacia el otro extremo por un dique que permita cruzar a pie entre Faro y Monteagudo construido en la década de los 80, que reemplazó la primera estructura de estas características datada a finales del siglo XIX, de la que todavía se observan restos en la zona.

El dique actual, sin embargo, presenta «un mal estado de conservación tanto desde el punto de vista estructural como desde su funcionamiento hidráulico», lo que hace imprescindible actuar sobre él. Además de las obras necesarias para ello, el proyecto deberá contemplar también actuaciones para la recuperación y mejora del ecosistema del «Lago dos nenos», con un plan de vigilancia y seguimiento que tenga en cuenta todos los parámetros fisicoquímicos, biológicos y ecológicos. Por el enclave en el que está, los adjudicatarios del contrato deberán elaborar en primer lugar, tras un riguroso y pormenorizado trabajo de campo, el documento para someter la actuación a la evaluación ambiental y determinar las potenciales afecciones.

Esta mejora se une a la ya contratada por la Autoridad Portuaria de Vigo por más de 300.000 euros a la empresa Excavaciones y Construcciones Laureano Covelo y que se ejecutará tras el verano, con un plazo de ejecución de cuatro meses, para reforzar la seguridad estructural del faro que corona el archipiélago y sentar las bases para su musealización. El proyecto incluye la reconstrucción de los muros con impermeabilizantes, reparación de desconchados, nuevas barandillas y la instalación de una nueva linterna, la parte más espectacular de la actuación al precisar de un helicóptero que llevará las piezas a colocar desde tierra firme tras su fabricación en un taller.

Por otro lado, la Xunta está en proceso de contratar dos actuaciones con un presupuesto global de 310.000 euros. La primera busca renovar la deteriorada pasarela de madera entre el muelle en el que atracan los barcos y que va sobre la playa de Rodas. El objetivo del contrato es que una empresa suministre la madera necesaria para revertir el «notable estado de deterioro tras máis de 15 anos de uso continuado», con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes, mejorar la accesibilidad, preservar el ecosistema dunar y proteger especies vegetales endémicas. El material para la pasarela debe ser de pino y garantizar una durabilidad mínima de 15 años.

Mientras, el Gobierno gallego lanzó también otro concurso para conseguir una empresa que lleve a cabo las labores necesarias para combatir la presencia de especies exóticas invasoras, «xa que compiten, desprazan ou depredan» a las autóctonas, un problema acentuado en el archipiélago, aunque es esperable que las medidas que se introduzcan sean exitosas, señala la memoria del proyecto.