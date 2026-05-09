La familia de Déborah Fernández publica un vídeo cuestionando la investigación de su muerte tras 24 años
Un inspector jefe de Homicidios de Vigo afirma no recordar su participación en interrogatorios clave del caso Déborah
Tras agotar prácticamente todos los recursos y diligencias judiciales que tenían a mano, la última de ellas la solicitud para que sea la UCO de la Guardia Civil y no la Policía Nacional la que retome las investigaciones por la muerte hace 24 años de Déborah Fernández Cervera, su familia ha querido ahora argumentar, con pruebas visuales, su porqué de esta decisión.
Y lo hacen publicando en sus redes sociales, a través de la cuenta «Justicia para Déborah» una grabación de la declaración del entonces inspector jefe de Homicidios de Vigo, donde afirma «no haber participado prácticamente en el interrogatorio de nadie . Sin embargo, el abogado Ramón Amoedo, que representa desde hace años a la familia de la joven, verbaliza cómo su firma sí consta en el acta de declaración. «Vamos a enseñar lo que durante años se nos vendió como una investigación impecable», afirman en el post de redes sociales.
En el video, el inspector también dice que de los interrogatorios se encargaban sus jefes de Madrid e insistía en que «no recordaba» del caso ni de esas tomas de declaración.
Llamativas son las preguntas, tal y como narra el letrado Amoedo en el vídeo, que se le formulaban entonces a las amigas de la joven respecto a la desaparición de Déborah, tales como si «jugaba a la güija, juegos de rol o si se teñía el pelo», aspectos que a priori, nada tendrían de valor para la investigación.
Este, según indica la familia, será solo el primer vídeo que publicarán para dar a conocer los entresijos y algún que otro despropósito de la investigación, que cumple mañana justo 24 años sin resolución.
El cuerpo desnudo de Déborah apareció el 10 de mayo de 2002, tras diez días desaparecida, en una cuneta de O Rosal a casi 40 kilómetros de donde fue vista por última vez.
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