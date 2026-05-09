El cementerio de Pereiró, en Vigo, estrenará de «manera inminente» un nuevo servicio para las familias

El servicio de cementerios de Vigo incorporará «de manera inminente» una nueva alternativa para celebrar los entierros de una forma diferente a la tradicional. Tal y como explican fuentes municipales, se están ultimando los trabajos de adecuación de un ámbito que ocupa alrededor de 1.300 metros cuadrados en Pereiró con el objetivo de habilitar un «cementerio ecológico», actuación a la que el Concello ha destinado casi 150.000 euros y que ha tenido lugar en el cuadrante número 13 del camposanto.

¿Qué se podrá hacer en este nuevo escenario? El objetivo que persigue el consistorio con el proyecto llevado a cabo, por el que ya hay vecinos que se han interesado, es dotar de un espacio para enterrar cenizas con plenas garantías medioambientales, con la posibilidad de realizar tres procedimientos diferenciados. Por un lado, una de las zonas para el depósito de las cenizas estará cubierta con áridos y un sistema de riego que facilitará la filtración de los restos, en otra habrá plantados bojs (unos arbustos de unos cuatro metros de altura) a cuyo pie se permitirá enterrar urnas biodegradables, mientras que en la tercera las familias podrán esparcir las cenizas de sus seres queridos al pie de tres magnolios.

No son los únicos ámbitos que se han habilitado con las obras llevadas a cabo por el Concello, dado que también se contará con un área específica para la celebración de las ceremonias o reuniones de grupos de entre 20 y 30 personas. Se ha dispuesto una mesa de piedra para colocar las cenizas, bancos para sentarse a su alrededor y un lugar en el que dejar mensajes de apoyo y cariño para las familias que pierden un ser querido.

Área reservada para reuniones o ceremonias. / Marta G. Brea

Cuando falta poco para que este servicio de Pereiró se estrene, desde el Concello confirman haber recibido ya varias peticiones de familias para utilizar el cementerio-jardín, motivo por el que está sobre la mesa del gobierno municipal llevar a cabo una nueva reforma en otro de los cuadrantes de las instalaciones para extender este modelo, al esperar una alta demanda a corto y medio plazo. Los trabajos de acondicionamiento del cuarterón número 13 han sido ejecutados por la empresa Narom.

Noticias relacionadas

La habilitación de un espacio ecológico no es la única acción que el Concello ha llevado a cabo en el cementerio de Pereiró, que cuenta desde hace casi dos años con un ámbito dedicado a vecinos ilustres de la ciudad que hayan realizado acciones destacadas por el municipio. También se celebran periódicamente visitas guiadas teatralizadas para dar a conocer el patrimonio artístico y cultural que alberga el cementerio en su interior. Ahora, se activa la cuenta atrás para incorporar un nuevo servicio.