A brincar al ritmo de la lluvia

¿Que llueve? Pues que llueva, la Brincadeira es la excusa perfecta para convertir un día de sofá y manta en una jornada lúdica, histórica y gastronómica de calidad. La vila de Bouzas regresa al 1809 y a pesar de ser considerada como la «hermana pequeña» de la Reconquista, se ha ganado un hueco entre las fiestas populares más importantes de Vigo junto a San Blas y la renombrada conmemoración de la expulsión de los franceses.

Sin duda, este año ha quedado deslucida por la tromba de agua que al mediodía se dejó notar en todo el área de Vigo; eso sí, el ambiente seguía siendo buen y las carpas y puestos no dejaron de vender churrasco, choripanes o empanadas como plato estrella.

Menos concurrida que otros años, tanto la Alameda como el paseo que da a la Iglesia de Bouzas se llenaron de trajes tradicionales, gaiteiros y artesanía, porque si algo tiene la Brincadeira son sus puestos y también las recreaciones históricas. Y cómo no, la música, que en este año corría a cargo de Os Ferraias da ETEA, Queixumes, Arroutadas, Os erdeiros dos morenos, Setecuncas, Aturuxo o Grupo de Gaitas Atlántida, entre otros.

Además, otro de los atractivos de esta edición de la fiesta de la Brincadeira es el Concurso de Trajes de época, que tendrá lugar también en el escenario en la playa do Adro. Esta cita tendrá lugar a las 13:00 horas de mañana domingo y entregará premios a los tres mejores grupos y los dos mejores participantes individuales, iniciativa para poner en valor la presencia de la vestimenta de época que cada vez se ve menos en este tipo de fiestas populares.

Con todo y a pesar de la lluvia, numerosas familias, grupos de amigos y cuadrillas optaron por pasar el día entorno a los puestos de Bouzas que también se desplegarán la jornada de hoy, donde la previsión del tiempo acompaña más sobre todo al mediodía donde no se espera lluvia.

El paraguas, eso sí, se convirtió en el mejor aliado de los que participaron en una tradición que esta edición cumple su mayoría de edad. Independientemente de la zona de la vila en la que se estuviera –este año se amplía a todo el barrio marinero vigués–, el buen rollo y la festividad no dejaban de ser perceptibles. Y es que solo han hecho falta 18 años para que esta celebración sea ya una de las «obligadas» en el calendario de cualquier vigués.

Previsión

Lo cierto es que desde el colectivo al frente de la organización de la Brincadeira se sopesó la suspensión de los festejos varias jornadas antes a consecuencia de las condiciones meteorológicas, circunstancia que a pesar de cumplirse, se optó por mantener y preservar el espíritu de una festividad que no deja de ganar adeptos, edición tras edición.

¿Y para el día de hoy? Tras la tarde del viernes y un sábado de celebración, llega el último día de esta Brincadeira con varios talleres de recreaciones de oficios de época, una de las atracciones que más interés despierta entre las familias y especialmente el público infantil así como la previsión de un muy buen ambiente en torno al mediodía en los puestos de alimentación. Como ya es habitual, las agrupaciones musicales pondrán la nota divertida a lo largo de toda la jornada.