Zona Franca y Cámara de Comercio sellan una alianza para llevar a las pymes gallegas a nuevos mercados
El convenio moviliza cerca de 83.000 euros para acciones de internacionalización en Navalia y Conxemar
La internacionalización vuelve a situarse en el centro de la estrategia empresarial gallega. La Zona Franca de Vigo y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía firmaron este viernes un convenio de colaboración para impulsar la presencia exterior de las pequeñas y medianas empresas gallegas vinculadas a dos sectores clave de la economía autonómica: el naval y el mar-industria.
El acuerdo, rubricado por el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades, y el presidente de la Cámara PVV, José García Costas, permitirá desarrollar durante este año varias acciones de promoción comercial internacional aprovechando el escaparate de dos grandes citas feriales de Vigo: Navalia y Conxemar.
La primera de las iniciativas será una misión comercial inversa en el marco de Navalia, que se celebrará entre el 18 y el 21 de mayo y que estará dirigida a pymes del sector naval. Posteriormente, del 6 al 8 de octubre, coincidiendo con Conxemar, se organizará un encuentro empresarial enfocado a compañías del ámbito pesquero, conservero y de productos del mar.
El presupuesto global del convenio ronda los 83.000 euros. La financiación procederá en un 60% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mientras que el 40% restante será aportado por la Zona Franca de Vigo.
Las acciones están dirigidas a pequeñas y medianas empresas con sede o centro productivo en Galicia, tanto exportadoras como con potencial exportador. El objetivo es facilitar contactos internacionales, abrir nuevos mercados y reforzar los departamentos de comercio exterior de las compañías participantes.
Durante la firma, José García Costas destacó que el acuerdo “refuerza nuestro compromiso con la internacionalización de las pymes” y subrayó que este tipo de iniciativas permiten a las empresas gallegas “acceder directamente a compradores y socios internacionales”. El presidente de la Cámara defendió además la necesidad de seguir fortaleciendo la competitividad exterior del tejido productivo gallego.
Por su parte, David Regades puso el foco en la colaboración institucional y definió a la Cámara como “una aliada estratégica” en ámbitos como la internacionalización y la innovación industrial. El delegado del Estado recordó además otros proyectos conjuntos, como la incubadora de Alta Tecnología de López Mora, y reivindicó el papel de ambas entidades para consolidar el futuro industrial de Galicia
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