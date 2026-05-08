Zona Franca y Cámara de Comercio sellan una alianza para llevar a las pymes gallegas a nuevos mercados

La internacionalización vuelve a situarse en el centro de la estrategia empresarial gallega. La Zona Franca de Vigo y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía firmaron este viernes un convenio de colaboración para impulsar la presencia exterior de las pequeñas y medianas empresas gallegas vinculadas a dos sectores clave de la economía autonómica: el naval y el mar-industria.

El acuerdo, rubricado por el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades, y el presidente de la Cámara PVV, José García Costas, permitirá desarrollar durante este año varias acciones de promoción comercial internacional aprovechando el escaparate de dos grandes citas feriales de Vigo: Navalia y Conxemar.

La primera de las iniciativas será una misión comercial inversa en el marco de Navalia, que se celebrará entre el 18 y el 21 de mayo y que estará dirigida a pymes del sector naval. Posteriormente, del 6 al 8 de octubre, coincidiendo con Conxemar, se organizará un encuentro empresarial enfocado a compañías del ámbito pesquero, conservero y de productos del mar.

El presupuesto global del convenio ronda los 83.000 euros. La financiación procederá en un 60% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mientras que el 40% restante será aportado por la Zona Franca de Vigo.

Las acciones están dirigidas a pequeñas y medianas empresas con sede o centro productivo en Galicia, tanto exportadoras como con potencial exportador. El objetivo es facilitar contactos internacionales, abrir nuevos mercados y reforzar los departamentos de comercio exterior de las compañías participantes.

Durante la firma, José García Costas destacó que el acuerdo “refuerza nuestro compromiso con la internacionalización de las pymes” y subrayó que este tipo de iniciativas permiten a las empresas gallegas “acceder directamente a compradores y socios internacionales”. El presidente de la Cámara defendió además la necesidad de seguir fortaleciendo la competitividad exterior del tejido productivo gallego.

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Por su parte, David Regades puso el foco en la colaboración institucional y definió a la Cámara como “una aliada estratégica” en ámbitos como la internacionalización y la innovación industrial. El delegado del Estado recordó además otros proyectos conjuntos, como la incubadora de Alta Tecnología de López Mora, y reivindicó el papel de ambas entidades para consolidar el futuro industrial de Galicia