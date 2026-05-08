Vigo activa un frente común para reforzar su liderazgo como gran puerto pesquero mundial

Xunta, Autoridad Portuaria de Vigo y comunidad empresarial han escenificado este viernes una alianza estratégica para definir el modelo de puerto pesquero del futuro, con el objetivo de que la terminal olívica mantenga su posición como referente mundial en infraestructuras y eficiencia vinculadas al sector pesquero.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, realizó una visita institucional al Puerto de Vigo en la que, junto al presidente de Praza da Estrela, Carlos Botana, sentó las bases de una hoja de ruta compartida. Tras firmar en el libro de honor de la Autoridad Portuaria, ambos dirigentes destacaron la buena sintonía entre las dos instituciones y pusieron en valor una trayectoria compartida «desde hace muchos años» en la gestión portuaria como punto de partida para esta nueva etapa de cooperación.

La jornada incluyó además una reunión de trabajo con representantes de la FUPV, ARVI, ACOPEVI, ANFACO, Conxemar, el cerco y la Cofradía de Pescadores, entre otros actores de la comunidad portuaria, para analizar las dificultades que atraviesa el sector y estudiar propuestas de mejora. Sobre la mesa aparecieron cuestiones como el alto precio del combustible, la sucesión de temporales, la incertidumbre derivada del reparto de cuotas o el descenso del consumo de pescado por el incremento de precios y los nuevos hábitos alimentarios.

Pese a ese contexto complejo, las tres partes reafirmaron su voluntad de blindar el liderazgo de Vigo como gran puerto pesquero, combinando el apoyo a los sectores tradicionales con una apuesta decidida por la modernización y la eficiencia.

Oficios históricos

Uno de los pilares del modelo que se quiere impulsar pasa precisamente por la puesta en valor de los oficios históricos del puerto. En ese marco, la conselleira conoció de primera mano las obras de mejora de la nave de rederas, una actuación que se completará con la creación de un centro de formación orientado a garantizar el relevo generacional en el arte de las redes. El futuro espacio servirá también para acercar a la ciudadanía el trabajo de las rederas e incluso como punto de venta de sus productos.

En esa misma zona, Villaverde y Botana pusieron el foco en la actividad del cerco y la bajura, con el anuncio de nuevos pantalanes que permitan ordenar mejor los atraques y reforzar, sobre todo, la seguridad de los trabajadores, una demanda que venían trasladando los propios usuarios.

Ejes de intervención

La lonja aparece como otro de los grandes ejes de intervención. Durante la visita se abordaron distintos proyectos destinados a mejorar las condiciones de trabajo en O Berbés, entre ellos la climatización del recinto para equilibrar las exigencias de conservación del producto con el bienestar laboral de quienes operan allí. También se proyecta la creación de un espacio específico para los minoristas y para las personas que trabajan en las pescaderías de los mercados de abasto de Vigo y de toda la provincia, que acuden cada día a la subasta.

Ese nuevo ámbito se situará junto a una zona de paseo abierta a la ciudad, en continuidad con la senda ciclopeatonal de toda la fachada marítima, dentro de la estrategia de la APV para abrir el puerto pesquero a Vigo sin renunciar a dignificar su actividad tradicional.

La otra gran pata del llamado «Puerto del Futuro» será la digitalización. En colaboración con el CTAG, el Puerto de Vigo trabaja en el desarrollo de un gemelo digital para la lonja, una herramienta que permitirá optimizar espacios, mejorar los flujos de trabajo y aumentar la operatividad general del recinto.