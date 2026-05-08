Trabajadores y estudiantes eligen a 220 representantes para el Claustro de la Universidad de Vigo

La jornada electoral del miércoles, además de decidir una segunda vuelta entre Carmen García Mateo (Nós Universidade) y Belén Rubio (H2040), también definió la composición del próximo Claustro, el máximo órgano de representación y control universitario. Un total de 220 estudiantes y trabajadores resultaron elegidos y quedaron vacantes, a falta de que los resultados se declaren definitivos, 31 plazas, 27 en el sector del profesorado funcionario y 4 en el de estudiantes.

A ellos se unirán los 25 miembros natos del Claustro, que serán la rectora que salga elegida de las urnas el próximo día 15, la persona designada por el equipo de gobierno para la Gerencia, y las personas responsables de los decanatos y direcciones de las facultades y centros de los tres campus. De forma que estará integrado por 245 personas.

En el caso del profesorado permanente (PDI-A), fueron elegidos un total de 101 representantes. Entre ellos figura Carmen García Mateo, que si se proclama ganadora de la segunda vuelta pasará a formar parte del Claustro directamente y su plaza quedaría libre.

Entre los nuevos delegados también se encuentran más de una decena de miembros de las tres candidaturas que se enfrentaron en la primera vuelta. El profesorado permanente de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones también eligió a su actual directora, Rebeca Díaz, que ocupará el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador si García Mateo es investida rectora.

Otros miembros de la candidatura de Nós Universidade que formarán parte del Claustro son Xosé Henrique Vázquez, por la Facultad de Económicas, Loli González, de Filología y Traducción, Xabier Martínez, de Comunicación, y Marián Fernández, de Ciencias de la Educación y el Deporte, que sería la vicerrectora del campus de Pontevedra.

Sin embargo, la aspirante a vicerrectora del campus de Ourense, Montserrat González Cruz, no obtuvo los apoyos necesarios de sus colegas de la Escuela de Ingeniería Informática. Y tampoco resultó elegido como claustral Manuel Martínez, de Biología.

La UVigo acogié el miércoles las elecciones al Rectorado y al Claustro. En la imagen, votaciones en la mesa de Biología. / Alba Villar

El equipo electoral con más claustrales de PDI-A es el de Belén Rubio, que no concurría a estas elecciones por su centro, Ciencias del Mar. En la Facultad de Ciencias resultaron elegidos Adela Sánchez y Francisco Rodríguez Rajo, que aspira a revalidar su cargo como vicerrector del campus de Ourense. También obtuvieron el apoyo del PDI-A Alma Gómez, de Ingeniería Informática; Sara Domínguez, de Ciencias de la Educación y candidata a vicerrectora de Pontevedra; Eva Lantarón, de Fisioterapia; Emma Torres, de Comunicación; Iago Pozo, de Ingeniería de Minas y Energía; y Félix Quinteiro y Javier Roca, ambos de Industriales. Y se queda fuera Pablo Cabanelas, de la Facultad de Comercio.

Respecto a la candidatura de ConSenso, que no logró pasar a la segunda vuelta, formarán parte del Claustro Diana Valverde, por la Facultad de Biología; Ángeles Peña, de Química; y Joaquín Collazo, de Industriales. Jacobo Porteiro tampoco se presentaba en estas elecciones por su centro.

En el sector del PDI-B (resto de personal docente e investigador) fueron elegidos 22 representantes. En el del PTXAS también se ocuparán las 38 plazas disponibles. Y los estudiantes, con 59 delegados, dejaron vacantes 4 plazas. Además tres centros se quedan sin ningún representante: Ciencias, Diseño, e Ingeniería de Minas y Energía.

Carmen García Mateo y Belén Rubio, tras conocer que ambas se disputarán el Rectorado. / Jose Lores

Cartas de agradecimiento de las candidatas al Rectorado

Las candidatas de Nós Universidade y H2040 han remitido sendas cartas a la comunidad universitaria en las últimas horas para agradecer el apoyo recibido y anunciar que seguirán hablando y escuchando a estudiantes y trabajadores. Ni García Mateo ni Rubio cuentan con una agenda pública de actos al entender que la campaña electoral finalizó oficialmente el día 4. De hecho, tampoco habrá jornada de reflexión previa a la votación final del día 15.

García Mateo, que ganó la primera vuelta con el 40,2% de los votos ponderados, destaca en su misiva, como ya hizo tras conocer el resultado de las urnas, que "a UVigo falou con claridade, a maioría quere un cambio". Agradece la participación de la comunidad universitaria en el proceso, como muestra de su implicación en el futuro de la institución, y agradece a Jacobo Porteiro, a Belén Rubio y a sus respectivos equipos "o respeto e bo talante destas semanas".

Por su parte, la líder de H2040, que obtuvo un apoyo del 33,9%, además de mostrar su agradecimiento, llama a la participación en la segunda vuelta. Califica de "moi enriquecedora" la campaña e insiste en que su grupo no supone la continuidad del actual gobierno. "Non somos un terceiro mandato. Somos un novo mandato coa herdanza dos logros conseguidos e a aprendizaxe das cousas que quedan por facer", explica Rubio.