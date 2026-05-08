Renfe y Adif posponen el regreso de los trenes a Vigo-Guixar, al menos, hasta el lunes 11 de mayo

Todos los servicios ferroviarios de Vigo continuarán centralizados en la estación de Urzáiz, como mínimo, hasta este lunes 11 de mayo. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe han prolongado tres jornadas más el corte iniciado el pasado 7 de abril por las obras de adaptación del Corredor Atlántico. El ramal de acceso al puerto vigués y la estación de Guixar sigue sin estar listo para volver a la normalidad, tal y como ha podido comprobar FARO.

Una de las dos vías entre Rande y la estación de Redondela está completamente levantada, con material de obra dispersado en este tramo contiguo a la N-552. Al mismo tiempo todavía no se ha repuesto la tensión en la catenaria. Algunas previsiones desde los trabajadores ferroviarios apuntan a un nuevo aplazamiento hasta la segunda quincena de este mes de mayo.

Esto provocará que los Regionales que comunican la ciudad olívica con Santiago y A Coruña —con paradas en Pontevedra o Vilagarcía— continúen teniendo en la estación de Urzáiz su cabecera. Estos realizan su recorrido habitual hasta Arcade y Pontevedra, sustituyendo las estaciones de Redondela y Redondela-Picota por la de Redondela AV.

Material de obra en la línea férrea a su paso por Rande / Pedro Mina

Los últimos servicios afectados por este traslado se limitarán a la franja matinal del lunes. Estos son el Regional 12480 a Santiago con salida a las 6.50 horas y el Regional 12526 hacia A Coruña con partida a las 9.15 horas, mientras que en sentido contrario es el MD 12411 con salida de A Coruña a las 9.35 horas y llegada a Vigo al filo del mediodía el último afectado.

La primera salida de un convoy desde la estación de Guixar sería el regional de las 12.31 horas, recuperando así el tráfico tras cinco semanas de cerrojazo. No obstante, los trenes con origen y destino Ourense, Ponferrada y Oporto seguirán padeciendo estas obras. Tanto el Tren Celta como los regionales de la Línea del Miño continuarán realizando parte de su recorrido en autobús. El Alvia «catalán», por su parte, mantiene la operativa diaria desde Urzáiz estrenada hace un mes.

Consejos de Renfe

Renfe recomienda consultar los horarios con antelación ya que pueden producirse algunas modificaciones por necesidades operativas previas al inicio de servicio ordinario. Además, la compañía mantiene activos los cambios y anulaciones sin coste para todos los servicios afectados. Renfe seguirá informando puntualmente por sus canales oficiales de información sobre la situación del servicio.