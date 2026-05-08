Los puertos deportivos de la ría de Vigo abren lista de espera para barcos en verano

¿Algún plan más agradable que recorrerse las playas de la ría de Vigo a bordo de un barquito, lancha, velero...? O un yate para aquellos bolsillos más pudientes. El problema llega cuando cae la noche y hay que buscar un puerto en el que resguardarse. Desde hace prácticamente dos meses, mediados de marzo y coincidiendo con un abril inusualmente cálido y seco, los amarres de los principales puertos deportivos del área cuelgan el cartel de completo, situación que se extenderá durante todo el verano. «Es posible que se consiga un día o dos sueltos, pero por ejemplo para una semana o una ocupación mayor, imposible», cuentan desde el puerto de Moaña.

Esta realidad se extrapola también a los amarres del Real Club Náutico de Vigo, Liceo de Bouzas, Punta Lagoa en Teis (YateSport), Marina Dávila... Usuarios que en los últimos días han solicitado espacio en alguna dársena se les ha remitido a una lista de espera de «50 personas», explicaba ayer un vecino de Vigo. «Llevamos casi dos meses llenos y sí tenemos lista de espera y poco a poco se moverá, pero hasta dentro de un mes está complicado», explican desde los muelles de la estación marítima.

Ampliación

En Bouzas, ni «canoas» podrían atracar, dice bromeando el presidente del Liceo, Miguel Pereira. También cuentan con lista de espera de usuarios para los amarres. «Si ya el año pasado fue una locura, este más. Hemos solicitado una ampliación de la dársena para captar más barcos pero también el espacio es limitado; compartimos espacio con los astilleros también para competiciones... », cuenta Pereira, que no se aventura a concretar, en cifras, esta ampliación. «Lo que nos den, si nos lo dan, bienvenido será», ruega.

Techo

Más al este de la ría, en los muelles de Punta Lagoa en Teis, desde hace un mes resulta prácticamente imposible encontrar un amarre libre. «Quizás alguno por día, algún pantalán para barcos de 20 o 25 de eslora puede ser, pero está todo lleno para el verano. Se podría decir que se ha tocado techo, sí», responden desde las instalaciones de YateSport.

De vuelta a Bouzas, junto al recinto de Zona Franca, están los muelles de Marina Davila, donde reconocen que, por sus condiciones, resulta más complicado que en el resto encontrar espacios disponibles. «El 90% de nuestros usuarios tienen el amarre fijo todo el año, tenemos muy poquito libre para tránsitos; también estamos con lista de espera, quizás alguna semana suelta si hay suerte», explican.

En el puerto deportivo de Moaña reconocen que para las fechas más propiamente estivales sí será imposible encontrar amarres disponibles, haciendo también alusión a la posibilidad de encontrar hueco algún día suelto para tránsitos.

La situación abordada por estos puertos no es exclusiva a la ría de Vigo. Así lo explica el presidente del Clúster Náutico Rías Baixas, Celso González. «Tenemos muy complicado crecer, sumar nuevos puntos de amarre, es nuestro mayor contratiempo. El mundo de la náutica está despertando mucho interés y desde la pandemia ha sido un bum pero el espacio es el que es», lamenta González.