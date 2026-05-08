El presidente de la comisión de Matamá, desimputado en el caso 'Saltamontes': «Se hace justicia, es un alivio»

El juez de la sección de instrucción, Plaza 3, del Tribunal de Instancia de Vigo ha acordado el archivo de la investigación contra la comisión de fiestas y su presidente y que el caso continúe contra la concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, y el dueño de la atracción por un delito de homicidio imprudente, en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave.

En declaraciones a EFE, Cristian González ha confesado el «alivio» que produce el auto para él y el resto de la comisión y ha subrayado que la resolución judicial aporta «tranquilidad» también a todas las comisiones de Galicia porque confirma que «una responsabilidad de tal calibre» como la que les imputaban «no podía recaer» sobre un grupo de personas cuyo «único cometido es mantener una tradición cultural y vecinal».

El presidente de la comisión ha admitido que en estos dos años este accidente mortal ha estado «siempre ahí», en la cabeza, porque «no eres capaz de controlarla», y ha explicado que a partir de ahora lo van a «llevar de otra forma».

Hoy su teléfono «echa humo» por la cantidad de llamadas y mensajes de la gente que «se alegra de que se haga justicia».

El año pasado, aunque hubo momentos en los que sintieron «ganas de dejar todo y abandonar», al final consideraron que era como «culpabilizarse» de lo sucedido y decidieron seguir con la organización de la fiesta, aunque con una versión más local, de los vecinos, «muy parecido» a la que prevén este año, aunque ahora la afrontarán con «un poco más de alivio».

«Lo importante es que haya fiesta, sea más grande o pequeña. Es el punto de encuentro de toda la gente. Nos vemos amigos y compañeros a los que no ves durante el año. Y era una pena perderlo por esto», ha sostenido.

González ha observado lo «importante que es mantener la tradición» y ha demandado «la ayuda de las administraciones a las comisiones» para mantener este sistema de organización de las fiestas que es «un bien cultural en Galicia»