Povisa reúne a 140 profesionales y estudiantes de Enfermería en la III Jornada de Cuidados

El Hospital Ribera Povisa reunió este viernes a 140 profesionales y estudiantes de Enfermería en la tercera edición de su Jornada en Cuidados, que se vuelca en el abordaje de las heridas, con un programa que combina rigor científico en las ponencias teóricas y práctica clínica experta en los talleres.

La jornada comenzó con una perspectiva humana a través de la mesa «En la piel del paciente», en la que el director médico corporativo del grupo Ribera, Gonzalo Bartolomé, entrevistó a la paciente Marta Vidal, que tras un grave accidente sufrido en 2004 ha logrado «una milagrosa recuperación», según explican desde Ribera Povisa, que destaca que «su aportación ha puesto sobre la mesa la importancia de los cuidados más humanos y cercanos».

En las ponencias y mesas redondas, se han analizado el diagnóstico de úlceras vasculares, el abordaje de lesiones por dependencia y el tratamiento avanzado de quemaduras. Esta última ha estado liderada por el servicio de Cirugía Plástica del centro de la calle Salamanca.

Prácticas

Por la tarde, los 140 asistentes han sido divididos en talleres específicos diseñados para transferir habilidades críticas al entorno asistencial. Expertos profesionales han compartido de manera práctica ejemplos de terapias de presión negativa, el uso de vendaje neuromuscular en heridas o el uso de la ecografía, entre otros.

La celebración coincide solo unos días antes del Día Internacional de la Enfermería (12 de mayo), sirviendo como marco para reivindicar la labor esencial de estos profesionales.