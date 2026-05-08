Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin huelga médica GaliciaSubido catenaria VilagarcíaHipotecasCaso SaltamontesHuelga Metal PontevedraHantavirusLarouco, mayor incendio EspañaWilliot
instagramlinkedin

La nueva hornada de especialistas del Chuvi: 91 profesonales de Medicina y 23 de Enfermería

La inmunóloga África González ofreció la conferencia magistral del acto de despedida

Despedida de los residentes de último curso, este viernes, en el Álvaro Cunqueiro.

Despedida de los residentes de último curso, este viernes, en el Álvaro Cunqueiro. / Sergas

R. V.

Mientras en Madrid la próxima remesa de MIR escogen destino, en el Hospital Álvaro Cunqueiro despedían este viernes a la nueva hornada de especialistas formados durante los últimos 4 o 5 años en el Área Sanitaria de Vigo. Son 91 de Medicina (MIR) y 23 de Enfermería (EIR). Desde la Dirección señalan que aún desconocen cuántos de ellos se quedarán.

Fue la catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo África González, la voz académica más combativa en favor de la creación de una Facultad de Medicina en Vigo, la encargada de la charla magistral. Versó sobre la inmunología en medicina personalizada.

Homenaje especial fue el que recibió el presidente de la Comisión de Docencia, el doctor Eduardo Murias, que se jubila este año y que lleva involucrado en la formación de especialistas más de dos décadas.

Por servicios

Los MIR que acaban de terminar son 1 de Alergología; 1 de Análisis Clínicas; 1 de Anatomía Patológica; 4 de Anestesia y Reanimación; 1 de Aparato Digestivo; 1 de Angiología y Cirugía Vascular; 2 de Cardiología; 1 de Cirugía Cardiovascular; 2 de Cirugía Ortopédica y Traumatología; 2 de Cirugía General y Aparato Digestivo; 1 de Cirugía Torácica; 1 de Endocrinología; 1 de Farmacia Hospitalaria; 2 de Hematología; 2 de Medicina del Trabajo; 24 de Medicina Familiar; 2 de Medicina Física y Rehabilitación; 3 de Medicina Interna; 1 de Medicina Intensiva; 1 de Medicina Nuclear; 2 de Microbiología; 1 de Nefrología; 2 de Neurocirugía; 1 de Neurología; 2 de Obstetricia Ginecología; 2 de Oftalmología; 1 de Oncología Médica; 2 de Oncología Radioterápica; 2 de Otorrinolaringología; 7 de Pediatría; 2 de Neumología; 2 de Psicología Clínica; 3 de Psiquiatría; 3 de Radiodiagnóstico; 1 de Radiofísica Hospitalaria; 1 de Reumatología; 1 de Urología; y 2 de Geriatría.

Noticias relacionadas y más

También concluyeron 4 de Enfermería Pediátrica; 2 de Salud Mental; 5 de Obstetricia y Ginecología; y 12 de Familiar y Comunitaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
  2. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  3. Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
  4. El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
  5. Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
  6. Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo
  7. Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
  8. Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía

La nueva hornada de especialistas del Chuvi: 91 profesonales de Medicina y 23 de Enfermería

La Xunta exige a Aena más inversión en los aeropuertos gallegos y adaptada a las necesidades de la comunidad

El dron ideado por el equipo de 2º de ESO del colegio Montecastelo en Vigo gana la liga Liga Maker Drone de Galicia

Los cachés de las grandes citas del verano en Vigo, al descubierto: uno de los artistas roza el récord de David Guetta

Los cachés de las grandes citas del verano en Vigo, al descubierto: uno de los artistas roza el récord de David Guetta

Abel Caballero redobla su apuesta por el Mundial 2030 en Vigo: «Seremos sede al 100%»

Abel Caballero redobla su apuesta por el Mundial 2030 en Vigo: «Seremos sede al 100%»

El Concello de Vigo encarga la primera fase de la ampliación de Tribuna y pide colaboración económica: «No hay excusas»

El Concello de Vigo encarga la primera fase de la ampliación de Tribuna y pide colaboración económica: «No hay excusas»

La Diputación estrena los Premios Turismo Rías Baixas para reconocer a los mejores proyectos y profesionales del sector

La Diputación estrena los Premios Turismo Rías Baixas para reconocer a los mejores proyectos y profesionales del sector

Marta Villaverde acerca el Mexillón de Galicia a los escolares de Coruxo con una receta pensada para fomentar hábitos saludables

Marta Villaverde acerca el Mexillón de Galicia a los escolares de Coruxo con una receta pensada para fomentar hábitos saludables
Tracking Pixel Contents