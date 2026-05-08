La nueva hornada de especialistas del Chuvi: 91 profesonales de Medicina y 23 de Enfermería

Mientras en Madrid la próxima remesa de MIR escogen destino, en el Hospital Álvaro Cunqueiro despedían este viernes a la nueva hornada de especialistas formados durante los últimos 4 o 5 años en el Área Sanitaria de Vigo. Son 91 de Medicina (MIR) y 23 de Enfermería (EIR). Desde la Dirección señalan que aún desconocen cuántos de ellos se quedarán.

Fue la catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo África González, la voz académica más combativa en favor de la creación de una Facultad de Medicina en Vigo, la encargada de la charla magistral. Versó sobre la inmunología en medicina personalizada.

Homenaje especial fue el que recibió el presidente de la Comisión de Docencia, el doctor Eduardo Murias, que se jubila este año y que lleva involucrado en la formación de especialistas más de dos décadas.

Por servicios

Los MIR que acaban de terminar son 1 de Alergología; 1 de Análisis Clínicas; 1 de Anatomía Patológica; 4 de Anestesia y Reanimación; 1 de Aparato Digestivo; 1 de Angiología y Cirugía Vascular; 2 de Cardiología; 1 de Cirugía Cardiovascular; 2 de Cirugía Ortopédica y Traumatología; 2 de Cirugía General y Aparato Digestivo; 1 de Cirugía Torácica; 1 de Endocrinología; 1 de Farmacia Hospitalaria; 2 de Hematología; 2 de Medicina del Trabajo; 24 de Medicina Familiar; 2 de Medicina Física y Rehabilitación; 3 de Medicina Interna; 1 de Medicina Intensiva; 1 de Medicina Nuclear; 2 de Microbiología; 1 de Nefrología; 2 de Neurocirugía; 1 de Neurología; 2 de Obstetricia Ginecología; 2 de Oftalmología; 1 de Oncología Médica; 2 de Oncología Radioterápica; 2 de Otorrinolaringología; 7 de Pediatría; 2 de Neumología; 2 de Psicología Clínica; 3 de Psiquiatría; 3 de Radiodiagnóstico; 1 de Radiofísica Hospitalaria; 1 de Reumatología; 1 de Urología; y 2 de Geriatría.

También concluyeron 4 de Enfermería Pediátrica; 2 de Salud Mental; 5 de Obstetricia y Ginecología; y 12 de Familiar y Comunitaria.