El Meixoeiro abandona los preparativos para ser unidad de aislamiento de alto riesgo ante la decisión de centralizarlo en el Gómez Ulla de Madrid

La alerta sanitaria por un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se espera que llegue el domingo a Tenerife, ha vuelto a activar las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) en España. En concreto, se prevé el traslado de los catorce pasajeros españoles a la más grande de todas, la del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

En España hay siete unidades de alto nivel que antes estaban incluidas en un entramado mayor: la Red de Hospitales para la Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo. Se constituyó a raíz de la declaración por la OMS de la epidemia de Enfermedad por Virus Ébola en África occidental en agosto de 2014 y, más en concreto, por el primer contagio de ébola fuera del continente africano, el de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, en octubre de ese mismo año. Finalizada la emergencia, se mantuvo la red revisando sus funciones para incluir otras amenazas.

El comité especial para la gestión de aquella primera crisis propuso designar un número reducido de hospitales para aislar estos casos. Que sean pocos es importante porque son esporádicos y es necesario concentrar la experiencia para garantizar un alto nivel de capacitación de los equipos que permita, además de tratar de la mejor manera posible al paciente, evitar su propio contagio, como el de Romero o la enfermera que contrajo en Madrid la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, en 2016, tras atender a un paciente.

Designación del Meixoeiro

Cada comunidad escogió sus centros y la Consellería de Sanidade, en aquel momento liderada por Rocío Mosquera, designó al Hospital Meixoeiro. Recibió un caso de sospecha en octubre de 2025, por un joven de 24 años procedente de Guinea Conakry y trasladado desde A Coruña, que resultó negativo. Al año siguiente, Sanidade también decidió centralizar en el hospital de Puxeiros los ingresos por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Además, Vigo tiene la consideración de puerto con atención a emergencias de salud pública de importancia internacional, junto a Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga. Sin embargo, no fue hasta finales de 2018 que la Xunta ejecutó la obra necesaria para contar con unas instalaciones realmente adecuadas. Trasladó la unidad a la planta segunda y cuadruplicó su espacio.

En total, en España se designaron 24 hospitales, además de la joya de la sanidad militar. Pero solo siete eran de segundo nivel o nivel alto (UATAN): además del Gómez Ulla —con 7 habitaciones—, e complejo La Paz y Carlos III —con dos habitaciones—, en Madrid ; el Clinic de Barcelona —con 3—; el Hospital de Donostia —con 1—, en el País Vasco; La Fe—con 1—, en Valencia; Nuestra Señora de la Candelaria—con 1—, en Tenerife; y Virgen del Rocío —con 1—, en Sevilla.

En 2024, la red se limitó a las unidades de alto nivel y se indicó que los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), en general, debían contar «con la capacidad para manejar de forma segura a pacientes sospechosos de EIAR de forma temporal» hasta su traslado a una UATAN. Fue entonces cuando el Meixoeiro empezó a prepararse para convertirse en una.Inició la elaboración de los protocolos necesarios y el diseño de la formación para impartir al personal. Sin embargo, más tarde, se abandonó esta opción.

En el documento de estructura y funcionamiento de la Red UATAN —actualizado en febrero de este año— se establece que «si se confirma un caso en una comunidad autónoma sin UATAN, se asignará inicialmente al Hospital Central de Defensa Gómez Ulla», salvo que ya esté ocupada o haya otra unidad más cerca, que no es el caso, por que en el noroeste no hay ninguna.

«A comunidade galega dispón nos seus hospitais de habitacións de illamento para empregar neste tipo de situacións no período que pasa desde que se produce a sospeita de infección ata que se confirma o diagnóstico, e, entón, se traslade», indica el Sergas.

¿Y ahora qué?

Así que todos los casos que se detecten en Galicia, se enviarán a Madrid. Profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) creen que en una de las que hay más probabilidad de aparición de casos es la fiebre de Crimea Congo. ¿Por qué? La detección de la garrapata que sirve como vector de transmisión —la hyalomma marginatum– se está duplicando en los últimos años en Galicia. La garrapata, de por sí, no contagia. Solo si porta el virus tras morder a un infectado. En el último informe de la Red Gallega de Vigilancia de Vectores (Regavivec) hubo 14 positivos de este virus en 459 animales analizados como centinelas. Es una prevalencia del 3%. Hay una mayor concentración en Ourense y Lugo —sobre todo, de estas garrapatas—, pero también se localizaron animales positivos en Crimea Congo en las otras dos provincias.