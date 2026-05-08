Marta Villaverde acerca el Mexillón de Galicia a los escolares de Coruxo con una receta pensada para fomentar hábitos saludables

El Mexillón de Galicia volvió este viernes a salir del ámbito estrictamente gastronómico para entrar de lleno en las aulas con una acción divulgativa desarrollada en el colegio A Paz Tintureira, en Coruxo, donde la conselleira do Mar, Marta Villaverde, compartió una mañana con el alumnado y los animó a conocer de cerca las cualidades de uno de los productos más emblemáticos del mar gallego.

La propuesta culinaria elegida para la actividad no pasó desapercibida: «Mexillón de Galicia en conchas crocantes, fideo ecológico de espirulino y alga codium», un menú con el que se buscaba acercar el mejillón a los escolares en un formato atractivo, innovador y vinculado a una alimentación saludable.

La iniciativa forma parte del convenio de colaboración firmado entre la Consellería do Mar y la Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia, dentro de un programa más amplio orientado a fomentar buenos hábitos alimentarios entre la población infantil y juvenil. Al mismo tiempo, la acción pretende servir también como herramienta de divulgación de un sector que ocupa una posición central en la economía gallega.

El objetivo de fondo es doble. Por una parte, introducir entre los más jóvenes el valor nutricional del mejillón, un alimento asociado a la dieta equilibrada y al consumo de productos del mar. Por otra, acercarles la realidad de una actividad productiva que forma parte de la identidad económica y social de Galicia, especialmente en el litoral.

La presencia de Marta Villaverde en el centro educativo sirvió precisamente para reforzar ese mensaje, en una jornada planteada para combinar degustación, promoción del producto y sensibilización en torno a la importancia de una alimentación más sana desde edades tempranas.

Con este tipo de acciones, la DOP Mexillón de Galicia y la Consellería buscan además normalizar la presencia del mejillón en el consumo cotidiano de las nuevas generaciones, vinculándolo no solo a su calidad o a su origen, sino también a una manera consciente de comer y de valorar los productos propios.

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La actividad celebrada en Coruxo se enmarca así en una estrategia de promoción que quiere mirar más allá del mercado tradicional y sembrar entre los escolares el conocimiento de un producto que, además de formar parte del recetario gallego, sostiene uno de los grandes sectores económicos del país.