Embarcaciones abandonadas: el gran lastre de los puertos de Vigo en el «limbo» legal

Como no es raro encontrarse coches estacionados con una marca naranja en las ruedas que representan su estado de abandono, tampoco lo es ver en las dársenas algún que otro barco abandonado o cuyo dueño se ha desentendido.

Definir esta realidad como un rara avis no sería del todo correcto ya que sucede más de lo esperado. Actualmente varios puertos deportivos de Vigo cuentan con embarcaciones de cuyo dueño no se sabe nada. «No es frecuente pero sí hemos tenido dos o tres casos», explican desde el muelle de Punta Lagoa.

Celso González, el Clúster Náutico, cuenta que estos episodios suponen un verdadero «lastre» para los muelles porque ocupan un espacio que podría ser empleado por usuarios que si mueven y salen con la embarcación. «El gran problema ahora mismo de los puertos deportivos es la falta de amarre, y si a esto le sumamos que hay gente que no saca sus barcos y que no se sabe nada de ellos... Al final el barco tiene que seguir allí, no lo puedes sacar. Están un limbo legal sobre qué hacer entonces», cuenta González.

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En el caso de barcos abandonados amarrados en los muelles competencia de Portos de Galicia, este organismo puede sacarlos bien a subasta o a venta directa tras su declaración de abandono y tasación.