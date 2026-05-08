La Diputación estrena los Premios Turismo Rías Baixas para reconocer a los mejores proyectos y profesionales del sector

La Diputación de Pontevedra pondrá en marcha este año la primera edición de los Premios Turismo Rías Baixas, una nueva iniciativa con la que el organismo provincial quiere «recoñecer o papel das persoas e entidades no desenvolvemento, mellora e promoción do turismo na provincia», según anunció este viernes su presidente, Luis López.

Los galardones, de carácter honorífico, nacen con la vocación de distinguir la trayectoria, el compromiso y las buenas prácticas de profesionales, entidades y proyectos vinculados a uno de los sectores estratégicos de la provincia. La entrega tendrá lugar en un encuentro con el sector turístico previsto para el próximo jueves 28 de mayo en el Parador de Baiona, una cita que, según avanzó López, contará con «sorpresas moi, moi interesantes».

Las bases de la convocatoria quedaron publicadas este mismo viernes y el plazo para presentar candidaturas se abrirá el lunes, con una duración de siete días hábiles. La tramitación deberá realizarse por vía electrónica.

Siete categorías para premiar la excelencia

La Diputación entregará un premio en cada una de las siete categorías que integran esta primera edición. Habrá reconocimientos al mejor proyecto de turismo responsable, a la innovación en turismo, al mejor proyecto municipal, a la mejor oficina de turismo de la red INFO RÍASBAIXAS, a la mejor persona informadora turística, así como un premio a la trayectoria turística y otro al recurso o experiencia turística más destacable.

Con esta nueva convocatoria, la institución provincial busca no solo visibilizar experiencias de éxito, sino también reforzar una determinada manera de entender el turismo en la provincia: más profesionalizado, más competitivo y con mayor capacidad de generar impacto positivo en el territorio.

En esa línea, los Premios Turismo Rías Baixas quieren servir para poner en valor iniciativas que contribuyan a la mejora continua del sector, a la excelencia en la atención al visitante y a la profesionalización de los servicios. También pretenden estimular proyectos que ayuden a combatir la estacionalidad, favorezcan una relación más equilibrada con el entorno y refuercen la implicación de la comunidad local.

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Un escaparate para el sector

La elección del Parador de Baiona como escenario para la entrega encaja además con el objetivo de convertir estos galardones en una cita de referencia dentro del calendario turístico provincial. La Diputación plantea este estreno como un punto de encuentro entre administraciones, profesionales y agentes del sector, en un momento en el que la provincia sigue apostando por consolidar una marca turística cada vez más reconocible.