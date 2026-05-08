Detenidas cuatro personas tras desmantelar dos narcopisos en los barrios vigueses de Coruxo y Navia

La Policía Nacional detuvo este pasado jueves a cuatro personas en el marco de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollada en los barrios vigueses de Coruxo y de Navia, que culminó con el desmantelamiento de dos narcopisos.

Según informa dicho cuerpo de seguridad, la investigación comenzó en diciembre del año pasado, tras tener conocimiento por informaciones ciudadanas que alertaban de movimientos compatibles con la venta de droga en un inmueble de Coruxo.

El trabajo de los agentes permitió confirmar la existencia de un punto de distribución y, además, vincular a sus responsables con un segundo domicilio situado en Navia, que también estaba siendo investigado por actividades similares.

Durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, uno de los ahora detenidos fue arrestado en tres ocasiones cuando circulaba en patinete eléctrico portando sustancias estupefacientes.

Las investigaciones determinaron que ambos pisos funcionaban como narcopisos, donde no solo se vendía la droga, sino que los consumidores acudían para adquirirla y consumirla en el interior.

Efectos intervenidos durante la operación que desmanteló dos narcopisos en Vigo. / Policía Nacional

La entrada táctica en ambos domicilios se llevó a cabo de manera coordinada este jueves, incautándose aproximadamente 13 gramos de cocaína, 3 gramos de heroína, cerca de 1.200 euros en efectivo, dos patinetes eléctricos empleados para el traslado de la droga y múltiples útiles y efectos destinados al «cocinado» y preparación de las sustancias estupefacientes.

Asimismo, los agentes identificaron en una de las estancias del piso de Coruxo un espacio habilitado como laboratorio para el procesado de cocaína, donde se intervino material relacionado con su transformación en forma rocosa, además de pipas de fumar y otros útiles empleados para el consumo de sustancias estupefacientes.

Los detenidos son una mujer y un varón residentes en el domicilio de Coruxo y dos varones que vivían en el piso de Navia.

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Todos ellos, acusados de un delito de tráfico de drogas, han sido puestos a disposición judicial en la mañana de este viernes. La investigación se ha desarrollado en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y está siendo dirigida por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción Plaza 7 de Vigo, en funciones de guardia.