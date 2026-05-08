El desembarco más internacional: pasajeros de 53 países arriban a Vigo en el «Costa Diadema»

El puerto de Vigo recibió este viernes la visita más multinacional de la temporada de cruceros de 2026. Nada menos que 53 nacionalidades estuvieron representadas en los 3.347 pasajeros que arribaron a bordo del mega crucero italiano Costa Diadema, que viajan acompañados por 1.243 tripulantes.

Entre el pasaje destacan 1.014 brasileños y 843 alemanes, seguidos de italianos (261) y mauritanos (212), aunque también figuran 106 españoles y ciudadanos de países tan exóticos como Macao, Malasia, Vietnam o Camerún.

El Costa Diadema llegó a Vigo en crucero trasatlántico de 26 noches entre Santos (Brasil) y Kiel (Alemania) con escalas en Río, Salvador de Bahía, Maceió, Praia (Cabo Verde), Tenerife, Casablanca, Cádiz, Lisboa, Leixões, Vigo, Le Havre, Southampton y Zeebrugge.

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Consignado por Pérez y Cía., el Costa Diadema volverá a Vigo el 17 de septiembre. Según las previsiones que maneja el Puerto, este domingo se espera el crucero de expedición L’Austral.