El Concello de Vigo encarga la primera fase de la ampliación de Tribuna y pide colaboración económica: «No hay excusas»

La junta de gobierno local de Vigo abordó en su reunión de este viernes la primera fase de renovación de la última grada del estadio de Balaídos necesaria para que la ciudad se convierta en sede del Mundial 2030. Según acaba de explicar el alcalde, Abel Caballero, se ha tomado la determinación de que el traslado de los colectores, cuyo proyecto se aprobó a finales de abril, sea ejecutado por la empresa concesionaria del ciclo del agua, Aqualia, a cargo del plan de inversiones que debe impulsar como contrapartida por la prórroga de la concesión hasta 2030. El presupuesto previsto es de 2,8 millones.

Para financiar el proyecto, Caballero insiste en que deben participar tanto la Diputación de Pontevedra como la Xunta, razón por la que les ha remitido una carta exigiendo su implicación con la reforma del estadio. «Tienen que pagar a tocateja 940.600 euros cada uno y no quieren, por eso les envío la carta para que hagan la transferencia porque son obras para el Mundial, no hay excusa», expone Caballero, incidiendo en que la ampliación de Tribuna para alcanzar un aforo total de 43.000 espectadores en el recinto precisa desplazar dos grandes colectores, del río Lagares y de Fragoso, con un caudal de 3.600 litros por segundo y de 1,5 metros de diámetro.

No es, con todo, el único caballo de batalla entre Concello de Vigo y la Diputación, administración a la que el alcalde vigués ha reprochado también la paralización de los convenios acordados entre ambas partes para cofinanciar las humanizaciones de las calles Rosalía de Castro y Doutor Carracido. «Pasó un año y no respondieron nada, lo están retrasando continuamente porque no quieren que Vigo mejore, pero sea como sea, lo vamos a hacer igual, con ellos o sin ellos», señaló el regidor, que volvió a insistir en que «Vigo aporta 85 millones a la Diputación y solo nos devuelven 5».

Muros

En clave de inversiones, la junta de gobierno aprobó también los proyectos para reconstruir dos nuevos muros en sendos centros educativos de Vigo, con un desembolso de 381.000 euros. Por un lado, se destinarán 202.000 euros al colegio Iglesia-Valadares y 179.000 euros al Valle-Inclán. Además, está previsto que el Concello actúe también este verano en las instalaciones de la escuela infantil Villa Laura (107.000 euros) y el centro Mestres Goldar (124.000 euros). «Invertiremos 612.000 euros en algo que tenía que hacer la Xunta, pero como no lo hacen somos nosotros los que damos una total seguridad a los colegios», concluyó Caballero.