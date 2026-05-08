Teis
El Concello de Vigo atribuye a un problema en viviendas privadas la plaga de cucarachas denunciada en el Barrio das Flores
Medio Ambiente asegura que mantiene tareas de desinfección durante todo el año, que ha reforzado el servicio en la zona y que la vía pública «está atendida»
El Concello de Vigo ha salido al paso de las quejas vecinales por la presencia de cucarachas en el Barrio das Flores, en Teis, y sostiene que el problema denunciado en varios inmuebles responde al ámbito privado y no a una plaga localizada en la vía pública.
La respuesta municipal llega después de que residentes de esta zona alertasen a FARO de la aparición continuada de estos insectos tanto en la calle como dentro de sus viviendas y reclamasen una actuación más contundente por parte de la administración local.
En un comunicado difundido por la Concellería de Medioambiente, el Ayuntamiento asegura que realiza tareas de desinfección de forma ininterrumpida durante todo el año y que, además, en las últimas semanas ha reforzado el servicio, como hace cada temporada, con un equipo que trabaja de noche.
La clave de la respuesta municipal está, sin embargo, en la delimitación del origen del problema. Según el Concello, «o caso das vivendas afectadas pola aparición de cascudas nalgúns inmobles do Barrio das Flores responde a un asunto de particulares». El gobierno local añade que ha actuado en la zona a petición de los vecinos, pero precisa que no puede atender requerimientos dentro del ámbito privado.
El comunicado insiste en esa idea al señalar que el Ayuntamiento ha prestado atención y ayuda a los residentes, asesorándolos ante la aparición de cucarachas en sus domicilios, pero subraya que el foco del problema se sitúa «nas súas vivendas, non na vía pública». La conclusión del departamento municipal es tajante: «A vía pública está atendida».
Relato de los vecinos
La respuesta del Concello choca, al menos parcialmente, con el relato trasladado por varios vecinos de la barriada, que aseguran convivir con cucarachas desde hace años y denuncian que los insectos no solo aparecen en cocinas, baños, camas o campanas extractoras, sino también en las escaleras de los edificios y en la propia calle. Algunos de los afectados sostienen incluso que han recurrido a empresas privadas de fumigación sin lograr erradicar el problema.
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