Cae parte del techo del parking del Eroski de la avenida Portanet, en Vigo

Parte del falso techo del aparcamiento del supermercado Eroski de la avenida Portanet, en Vigo, se vino abajo en la tarde del jueves 7 de mayo y cayó sobre varios vehículos estacionados en el interior del parking. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

El suceso se produjo entre las 20.00 y las 21.00 horas, según la información trasladada por varios usuarios al instagramer vigués Pedro Davila, conocido en redes sociales como @pooochooo, que recibió varias imágenes de lo ocurrido.

En las fotografías que ha cedido a Faro de Vigo puede verse cómo una amplia zona del falso techo quedó desprendida y parte de los cascotes y paneles cayeron sobre varios coches aparcados. El derrumbe causó un importante susto entre los presentes, aunque no alcanzó a ninguna persona.

Desprendimiento del techo del supermercado sobre varios coches. / @pooochooo

«Me escribieron varias personas diciendo eso, que cayó el falso techo sobre varios coches, nada grave y no pilló a nadie, gracias a Dios», explicó Davila tras recibir los avisos y las imágenes del incidente.

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Desde el supermercado confirmaron que no hubo que lamentar daños personales, aunque el desprendimiento sí provocó momentos de preocupación por la aparatosidad del incidente y por los daños materiales que pudieron sufrir los vehículos afectados.