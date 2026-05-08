Los cachés de las grandes citas del verano en Vigo, al descubierto: uno de los artistas roza el récord de David Guetta

Como cada verano, el auditorio de Castrelos se convertirá en epicentro de la música en Vigo albergando espectáculos para todos los gustos. Hasta la fecha, el Concello vigués ha confirmado ya una decena de actuaciones entre el 2 de julio y el 15 de agosto, la última este jueves la de Abraham Mateo, que se sumaba así a un elenco en el que estaban Deep Purple, la Coral Casablanca, Ópera Carmen, Chayanne, Noche de Zarzuela, Ópera Nabucco, The Corrs, Viva Suecia e Iván Ferreiro.

Para costear estas actuaciones, el Concello tiene ya a su disposición más de cuatro millones de euros confirmados para el programa Vigo en Festas, pero ahora se están empezando a conocer algunos de los cachés solicitados por los promotores musicales para fijar una fecha de sus giras en la ciudad. En este sentido, el precio más elevado que desembolsará el Concello para la edición de este año no se quedará muy lejos del récord fijado con el concierto de David Guetta de hace tres años, que costó más de 930.000 euros. En esta ocasión, el gasto más cuantioso será el necesario para disfrutar de Chayanne, que se elevará por encima de los 853.000 euros.

El dinero reservado para disfrutar el 30 de julio del artista puertorriqueño que lleva tres décadas sobre los escenarios y que visitará Vigo por primera vez en su carrera está claramente por encima del contrato tramitado para gestionar el regreso a la ciudad 26 años después de la legendaria banda británica Deep Purple, que cuenta con un presupuesto de 574.084 euros para tocar el 2 de julio. El podio provisional, a la espera de conocer al detalle todos los expedientes una vez se confirmen todos los nombres que conformarán el cartel de Castrelos, lo ocupa el grupo irlandés The Corrs, que se subirá al escenario el 11 de agosto a cambio de 380.000 euros.

Cuantías más modestas son las reservadas, por su parte, para otras actuaciones que tendrán lugar en el auditorio vigués como son las de Noche de Zarzuela (1 de agosto), con un presupuesto de 69.297 euros, y la de la Coral Casablanca (18 de julio), para la que se reservan 46.585 euros.