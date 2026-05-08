Alertan de un nuevo vertedero ilegal en Vigo en el entorno del embalse de Zamáns

Un nuevo punto negro para la limpieza en Vigo. Vecinos de Valadares denuncian la creación de un vertedero ilegal en la parroquia, concretamente en el número 98 de la Estada da Gándara. Según trasladan algunos vecinos, en los últimos días se ha acumulado una notable cantidad de residuos voluminosos sin llegar a ser retirados en una parcela.

En este punto se agolpan colchones, electrodomésticos, muebles, bolsas de basura y otro tipo de residuos por fuera de los contenedores habilitados. La denuncia ciudadana ya ha sido remitida al servicio municipal de limpieza, solicitando al Concello una «actuación urgente» antes de que el problema «continúe creciendo». Al mismo tiempo reclaman una mayor vigilancia y control para evitar vertidos de este tipo.

Basura y otros residuos se agolpan en un nuevo vertedero ilegal en Vigo / Cedidas

La finca donde se han acumulado estos enseres se encuentra a menos de medio kilómetro del río Zamáns y unos 800 metros en línea recta desde el embalse del que se abastecen Vigo y parte del Val Miñor. Según denuncian en su escrito los vecinos, la situación ya provoca «malos olores e impacto ambiental», suponiendo además un «riesgo para la seguridad y la salud pública» ya que podría favorecer la creación de nuevos vertederos ilegales.