Alejandro Fernández presenta en Vigo «A calzón quitao», su análisis sin filtros de la política catalana
El presidente del PP catalán aborda este viernes el impacto del nacionalismo y el futuro del centroderecha en el Círculo de Empresarios de Galicia junto al politólogo Miguel Anxo Bastos
El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, presenta este viernes en Vigo su libro «A calzón quitao», un ensayo político en el que analiza con tono directo y sin rodeos la evolución de la política catalana y sus efectos sobre el conjunto de España.
La cita tendrá lugar a las 18.00 horas en el Círculo de Empresarios de Galicia, en García Barbón, y contará también con la participación de Miguel Anxo Bastos, profesor titular de la Universidade de Santiago de Compostela. Previamente, mantuvo un encuentro con los socios del Círculo.
Fernández, politólogo nacido en Tarragona en 1976, plantea en esta obra una reflexión sin eufemismos sobre los errores estructurales que, a su juicio, han condicionado la posición de su partido en Cataluña, así como sobre la estrategia seguida por el nacionalismo independentista para erosionar la unidad del sistema democrático español.
El libro se apoya además en su propia experiencia en primera línea institucional y política. A lo largo de su trayectoria, Alejandro Fernández ha ejercido como concejal en el Ayuntamiento de Tarragona, diputado nacional y diputado en el Parlament de Catalunya, lo que le permite construir un relato desde dentro sobre los cambios vividos en los últimos años en el escenario catalán.
En «A calzón quitao», el dirigente popular sostiene que el llamado «procés» no puede entenderse ya como un fenómeno limitado a Cataluña, sino como una dinámica que ha irradiado hacia el resto del Estado a través de las alianzas políticas tejidas por Pedro Sánchez. Junto a esa lectura, el autor revisa las estrategias fallidas del PP en Cataluña y defiende la necesidad de articular una alternativa real para reforzar el constitucionalismo.
La obra, publicada por La Esfera de los Libros y que ya suma dos ediciones, se presenta como una llamada a la acción política y como un texto pensado para interpretar no solo la crisis territorial catalana, sino también algunas de las claves del momento político español y de la redefinición del espacio del centroderecha.
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