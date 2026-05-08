Candidatura ante la Unesco
Abel Caballero acusa a la Xunta de «devaluar» las Islas Cíes al proponerlas como reserva de la biosfera
«Tienen que ser Patrimonio de la Humanidad y un gran geoparque mundial», advierte el alcalde vigués
El reconocimiento de las Islas Cíes vuelve a enfrentar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, con la Xunta, a la que acusa de querer «devaluar» la categoría medioambiental del archipiélago. Lo hace tras desvelar que el Gobierno gallego remitió una carta al consistorio en la que propone presentar una candidatura ante la Unesco para que las Cíes sean declaradas como reserva de la biosfera, un reconocimiento que no colma las aspiraciones del regidor.
«La Xunta sigue en el proceso de devaluación de la categoría medioambiental, no defienden que sea Patrimonio de la Humanidad y le bajan la catalogación», censura Caballero, que persigue también que las Cíes sean reconocidas como Geoparque Mundial de la Unesco «porque reunimos todos los requisitos, así que no nos vamos a contentar».
En este sentido, el alcalde vigués reprocha a la Xunta su «candidatura clandestina» de proponer todo el conjunto del Parque de las Illas Atlánticas, frente a la intención del Concello de luchar por las Cíes en solitario. «La presentaron hace siete años. ¿Qué hicieron? Nada. Pero siguen empeñados cuando saben que las Ons nunca van a ser porque los colonos que la habitan no quieren y el primer requisito es que los habitantes estén de acuerdo, mientras que Sálvora y Cortegada tienen depósitos de residuos. Siguen riéndose de esta ciudad», concluye Caballero.
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