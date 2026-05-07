¿Tiene Vigo más de 300.000 habitantes?

La población de un ayuntamiento es una de las bases fundamentales para determinar los servicios que debe prestar, el número de concejales que eligen los ciudadanos cada cuatro años o la financiación que reciben por parte del Estado para su gestión. En este sentido, Vigo lleva años batallando para alcanzar esa barrera de los 300.000 habitantes de forma oficial, aunque los datos que deben certificarlo, los que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al padrón municipal nunca terminan de colmar las aspiraciones del Concello, cuyas cifras son claramente diferentes. ¿Tiene entonces Vigo más de 300.000 vecinos? Pues depende.

La legislación española establece que los residentes en España deben empadronarse en el municipio en el que pasen la mayor parte del año y, en este sentido, la última cifra oficial divulgada por el INE para Vigo es de 294.489 personas. Se publicó el pasado mes de diciembre y está cerrada a 1 de enero de 2025. Esa cantidad de vecinos es la que determina en estos momentos todo lo que tiene que ver con la financiación y que mantiene en 27 los concejales que se eligen en los comicios. ¿De dónde sale esa cantidad? De los datos que los ayuntamientos remiten al INE mes a mes y que el organismo comprueba minuciosamente «con el fin de subsanar posibles errores y duplicidades» antes de elevar la propuesta oficial al Gobierno para su aprobación.

Para el consistorio vigués, sin embargo, la situación en la ciudad es muy distinta. Los últimos datos facilitados por el gobierno municipal establecían que, a mediados del pasado mes de febrero, no solo se habían superado holgadamente los 300.000 empadronados, sino que ya se iba camino de alcanzar los 305.000 tras registrar cerca de 13.000 altas en las oficinas del padrón, escenario que el INE sigue sin certificar.

Llama la atención, además, que el propio organismo estatal maneja datos diferentes en otra estadística que se nutre también de fuentes administrativas como es el censo de población, cuya metodología ha cambiado desde 2021 dejando atrás el sistema de encuestas, lo que la convierte en más fiable y que a 1 de enero de 2025 aseguraba que en Vigo vivían 295.735 personas, 1.246 más que en la otra estadística divulgada.

Para complicar todavía más la ecuación, existe también otro indicador que permite pulsar en cierta medida cuál es la población real que reside habitualmente en la ciudad, el número de tarjetas sanitarias asociadas a los centros de salud de los concellos gallegos, dado que existe total libertad para la elección de médico dentro de la Comunidad. Los últimos datos que se conocen, cerrados a 1 de enero de 2025, elevaban los usuarios de la sanidad en la ciudad a 304.034, una cifra que casa más con la que maneja el Concello que con la del INE, confirmando lo difícil que es responder a la pregunta de cuál es la población real de la ciudad de Vigo.