El PP carga contra el estado de las comisarías de Vigo y alerta de más inseguridad con menos medios policiales

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado que la Policía Nacional afronta en el área viguesa el aumento de la inseguridad ciudadana y del tráfico de drogas con una plantilla insuficiente y en unas instalaciones que califica de precarias e indignas. La líder de la oposición mantuvo este jueves una reunión con representantes de los sindicatos policiales, que en las últimas semanas se han movilizado para denunciar el deterioro de sus condiciones de trabajo.

Al encuentro asistieron también los concejales Fernando González Abeijón, Miguel Martín y Daniel Benavides, en una cita en la que los agentes trasladaron su malestar por el estado de las dependencias de Luis Taboada, que el PP define como «totalmente deterioradas y abandonadas a su suerte», y por la situación de la comisaría de Pintor Lugrís, inaugurada en 2013 pero que, según denuncian, ya presenta filtraciones de agua, humedades y un importante deterioro estructural.

No es la primera vez que los populares se alinean con estas reclamaciones. En el caso de Luis Taboada, recuerdan que las instalaciones han tenido que cerrarse en varias ocasiones y que existe un proyecto de reforma que supera el millón de euros, pero que no ha sido incluido en el nuevo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, dotado con 900 millones hasta 2034. «Son instalaciones en las que ofrecen un servicio que, recordamos, es público y esencial», subrayó Sánchez.

Menos agentes disponibles y más carga de trabajo

Las quejas no se limitan al estado de los edificios. El PP sostiene que la comisaría viguesa trabaja además con una plantilla mermada. Según los datos trasladados en la reunión, de los 700 agentes adscritos, unos 100 no están realmente en Vigo porque forman parte de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y están desplazados por distintos puntos de España. A ello se suma que una treintena de policías estaría ocupando tareas administrativas por falta de convocatoria de plazas específicas para esos puestos de gestión.

Para Sánchez, esa combinación de déficit de personal y sobrecarga se ve agravada por la falta de recursos especializados. «A esa sobrecarga de trabajo se suma la carencia de unidades especializadas necesarias como una UPR adicional o una brigada móvil, recursos de los que sí disponen en A Coruña, por ejemplo», señaló.