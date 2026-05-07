PP y BNG exigen la dimisión o el cese de la concejala de Seguridad de Vigo

La imputación de la concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, tras finalizar la instrucción judicial del caso «Saltamontes» es para PP y BNG un motivo claro de cese o dimisión de la edil, exigiendo además al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que dé la cara y ofrezca explicaciones sobre este tema, en el que un auto que emite la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ordene continuar con las diligencias dando traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez asegura que Rodríguez Calviño «no puede continuar un día más» como concejala de Seguridad, urgiendo su destitución y, en el caso de que no ocurra, solicitarán la convocatoria de un pleno extraordinario. «Ya no es una instrucción en curso, la investigación sobre el fatídico accidente ha concluido y el auto la señala directamente como responsable de haber adoptado las medidas necesarias para evitar que la atracción operara y el suceso se produjera», expone Luisa Sánchez.

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Por su parte, el BNG considera que Rodríguez Calviño debe salir inmediatamente del gobierno local «porque a responsabilidade sitúase na dirección política, ó non ter adoptado as medidas necesarias para exercer as súas competencias legais en materia de inspección». Los nacionalistas, ante la «gravidade do asunto», ven obligado que Abel Caballero dé la cara y comparezca urgentemente ante el pleno. Piden además una comisión especial de investigación para depurar responsabilidades y adoptar medidas para prevenir un accidente similar en el futuro.