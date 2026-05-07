Una autovía en pleno Vigo: 'pillado' a 124 km/h en una carretera limitada a 50 km/h
El hombre fue captado por un radar móvil de la Policía Local colocado en la Carretera Vieja de Madrid y colaboró con los agentes tras ser interceptado
Como si se tratara de una autovía en pleno Vigo. Así circuló un coche en la noche de este jueves: a 124 kilómetros por hora en una carretera limitada a 50 km/h. Ocurrió concretamente en la Carretera Vieja de Madrid y fue un radar móvil el que captó al infractor.
Los hechos ocurrieron sobre las 22.05 horas, cuando un cinemómetro móvil colocado por la Policía Local de Vigo captó un vehículo transitando con un notable exceso de velocidad en la Carretera Vieja de Madrid.
Tras producirse la alerta, una patrulla de la Policía Local salió al paso del conductor para darle el alto. El hombre, que colaboró en todo momento con los agentes, será investigado ahora por un delito contra la seguridad vial al exceder en más de 70 km/h el tope establecido en la vía urbana.
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