Muere a los 78 años el que fuera neurólogo y neurofisiólogo del Chuvi José María Fernández Rodríguez, «Piño»

El doctor José María Fernández Rodríguez, «Piño», neurólogo y neurofisiólogo tudense, falleció este jueves 7 de mayo en Pontevedra.

Natural de Tui, Fernández Rodríguez inició su trayectoria profesional en el sanatorio Santa Rita de Pontevedra, donde dio sus primeros pasos en áreas tan distintas como Traumatología y Ginecología. Pero pronto encaminó su carrera hacia Barcelona, al hospital Vall d’Hebron, donde se formó en Neurología y Neurofisiología, especialidad que acabaría definiendo su vida médica.

Aquel aprendizaje no se detuvo en las aulas ni en las consultas. «Piño» amplió conocimientos en congresos y estancias en Suecia, Eslovenia y Estados Unidos, en contacto con algunos de los grandes expertos mundiales en electromiografía, disciplina que él describía como «una potente arma diagnóstica» para estudiar el funcionamiento de músculos, nervios y la transmisión entre ambos.

Su vuelta a Vigo

En 1995 regresó «a casa», al entonces complejo hospitalario vigués, el Chuvi, donde poco después asumió la jefatura de Neurofisiología Clínica. Desde allí contribuyó a consolidar una especialidad fundamental para el diagnóstico de numerosas patologías neuromusculares, con una mirada clínica rigurosa y una curiosidad científica que mantuvo hasta el final de su carrera activa.

Su jubilación, al cumplir los 65 años, no le hizo ninguna gracia, según declaró en el año 2013 en una entrevista que concedió a Faro de Vigo. Quienes lo conocieron recuerdan que le costaba apartarse de una profesión que entendía más como una forma de vida que como un empleo. Por eso su regreso al hospital como personal emérito fue también una manera de prolongar ese vínculo con la medicina, con sus compañeros y con los pacientes.

La familia, amigos y allegados de José María Fernández Rodríguez lo despiden este viernes 8 de mayor, a partir de las 19 horas, en el Tanatorio Pontevedra, sala 4, antes de su incineración en la intimidad familiar. Deja esposa, Susana Mederer, cinco hijos: Valeria, Éric, Tania, Áxel y Nicolás, y un recuerdo duradero entre quienes compartieron con él su vida personal y profesional.