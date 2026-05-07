El INE apunta un ligero descenso de población en Vigo en 2025 pese a una inmigración que sigue al alza

El habitual baile de cifras de habitantes entre los datos oficiales que maneja el Concello de Vigo y los que desvela posteriormente el Instituto Nacional de Estadística (INE) vivió este jueves un nuevo capítulo con la actualización de la estadística continua de población, que recoge datos provisionales con fecha a 1 de enero de 2026 y que reflejan que, durante el año pasado, la ciudad olívica se dejó por el camino 78 vecinos, una pérdida que, según el INE, sitúa de forma provisional la cifra total de población en Vigo en 295.657 personas, convirtiéndose en la única urbe de Galicia en la que caen los vecinos en este período. Los datos publicados por el organismo estatal vuelven a chocar con los que, hace unas semanas, desvelaba el Concello de Vigo en referencia a la misma fecha, que apuntaban que la ciudad se situaba claramente por encima de los 300.000 habitantes alcanzando los 302.574.

Tomando como referencia la actualización del INE, el estancamiento de población en la urbe viguesa se debe fundamentalmente a la caída de la natalidad y al descenso de los vecinos de nacionalidad española, puesto que los extranjeros han marcado un nuevo récord y representan ya el 8% del censo. La cifra total asciende hasta los 24.098, prácticamente un 7% más que a 1 de enero de 2025, cuando estaban registrados 22.550.

Los datos divulgados por el INE permiten también conocer cuántos de los vigueses han nacido en España y cuántos en otros países, con datos también impactantes. Así, por primera vez desde que Vigo alcanzó las cotas actuales de habitantes, menos de 250.000 personas vieron la luz en territorio español, en concreto 248.619, mientras que son ya 47.038 que residen en la urbe las que nacieron en otro estado, casi el 16% del total.

La pirámide demográfica por edades refleja también que la edad media de la población continúa incrementándose, dado que los habitantes que tienen 15 años o menos son ya menos de 35.000, mientras que la cifra total de residentes con 65 años o más asciende ya a 73.463. Los otros dos grupos de edad en los que engorda la población son los comprendidos entre 45 y 64 años, situándose en el arranque de este año en 94.257 personas, y el de 16 a 24 años, con 26.768 vecinos. Se detecta, por el contrario, una disminución en la franja entre los 25 y los 44 años. Hay 66.215 habitantes en ese abanico.